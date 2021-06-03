撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-03 14:18

昂船州貨船大火｜昨日（6月2日）傍晚時份，昂船州對開有一艘貨船起火，火勢幾個小時內由一級升為三級，短時間內整個西九龍區都被大火所產生的濃煙波及，如果長期吸入有可能影響健康。

空氣清新機可助清除二噁英、惟留意更換濾網

據悉今次起火的貨船上運載的據悉為金屬廢料，燃燒後的濃煙中帶有大量的 PM2.5 懸浮粒子，更大可能會有對人體有害的化學物質如二噁英滲雜其中。

香港大學化學博士鄺士山 (K.Kwong) 知悉事態之後即時在Facebook 發出警告，呼籲市民戴上口罩、或是有更強過濾功能的「豬咀」（圖 K Kwong Facebook）

二噁英，是一種一般在燃燒塑膠或冶煉金屬時會產生的有機化合物，長期積存體內會引發皮膚問題甚至癌症。年前香港因社會事件於全港各處大規模發射催淚氣體，其中就含有二噁英，當時就已經有多方面的討論，教大家清理空氣當中可能存留的二噁英，其中一個方法就是利用市售的空氣清新機。

有居於深水埗市民在家中以空氣清新機過濾空氣，發現 PM 2.5 粒子含量嚴重超標（圖 區議員楊彧 Facebook）

理論上，二噁英會依附在 PM2.5～10 大小的懸浮粒子之上，使用帶有 HEPA 濾網的空氣清新機可以有效吸收、過濾，另外含有活性碳的濾網則可以吸走異味（例如昨晚出現的燒膠味道）；然而必須留意二噁英不會輕易被分解，濾網用久失效後，二噁英等有害物質或會隨氣流噴散入屋，故用家緊記需要定時更換濾網。

IKEA 出品 FÖRNUFTIG 空氣清新機、＄499 有雙重濾網

目前香港市有售的空氣清新機，絕大多數都加入了 HEPA 濾網，價錢由數百至數千不等，主要按應用的範圍區分價錢，而如果需要處理的面積不大，IKEA 宜家家居早前在香港開售的 FÖRNUFTIG 空氣清新機或者值得考慮。

FÖRNUFTIG 的價錢僅為＄499，外表相當簡約、輕巧，最重要是內置了 HEPA 濾網及活性碳濾網，性價比相當高。

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除了以上提及的 IKEA FÖRNUFTIG，香港市場上亦有大量出自不同品牌的空氣清新機／淨化器選擇，如果你有意添置，不如一併參考消委會早前為12部空氣清新機／空氣淨化機作過濾效能測試的結果、以及他們提供的選購貼士？

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