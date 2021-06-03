撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-06-03 15:15

雖然 Samsung 旗下 Galaxy 系列手機風靡全球，但配置在其內的語音助理 Bixby，知名度就未必跟得上。廠方似乎亦發現了這個問題，近日有傳品牌將推出全新 3D 語音助理「Sam」，並流出了一系列人物設計圖片，以取代現時 Bixby 位置。

據爆料人 @techagent26 在其推特帳號發言，指三星將打算推出名為「Sam」的全新虛擬助理，並展示了一系列由視覺製作公司 Lightfarm 設計的人物圖片。外媒引述 Lightfarm 回覆，指出 Sam 是「Cheil Agency 與 Lightfarm 不可思議的伙伴關係（產物）」。Cheil Agency 為三星集團旗下廣告公司，似乎代表 Sam 這個方案或得到官方背書。

事實上三星早在 2012 年 5 月，已首度在旗下 Galaxy S III 手機推出 S Voice 語音助理服務，但就因種種關係，於 2018 年 8 月迎來終結，並由同年 4 月推出的 Bixby 語音服務所取代。考慮到現時 Bixby 普及性與發展未必如廠方預期，如這次「Sam」作為 3D 助理及語音輔助方案屬實，可視為品牌針對追捧 vTuber 年輕一代而度身訂造，以抗衡 Google Assistant、Amazon Alexa 跟蘋果 Siri 的新方案。

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