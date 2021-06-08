WWDC21懶人包：iOS15、MacOS 等9大必知更新、Facetime大進化

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-08 07:47

WWDC2021｜Apple 一年一度的盛事、開發者大會 WWDC 2021 在今日（6 月 8 日）凌晨開鑼，在開幕 Keynote 發布會上 Apple 為我們預告了未來一年即將在 iOS、iPadOS 以及 MacOS 等系統上即將登場的新功能及新設計，內容異常緊湊，以下就先為大家送上發布會精華懶人包。

iOS15、iPadOS、MacOS 9 大類別 近 100 項功能更新

在長近 2 小時的 Keynote 之上，Apple 總共發布了超過 80 項的系統更新要點，其中除了有 iOS、iPadOS、WatchOS 以及 MacOS 四大作業系統相關的更新之外，連 AirPods、智能家居以至 iCloud 等等都有新功能加入，而即使有2 小時的時間，Apple 還保留了大量功能忽略沒有在會上詳細講解，故連計這些功能在內，是次 WWDC 的更新重點隨時突破 100 個或以上。

👇👇👇按圖放大看 WWDC 2021 重點發布懶人包內容👇👇👇

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同場加映：WWDC2021正式公布iOS15，今次iOS系統大幅加強，加入不少超實用的新功能，對於iPhone用家而言必然升級。

👇👇即睇iOS15 10個必玩新功能解說！👇👇

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同場加映：iPhone慳電教學｜8步設定自動轉省電模式 輕鬆延長30％使用時間

iPhone 低電模式自動化｜iPhone 功能繁多，電量多年來卻沒有多少長進，如果要延長手機的「作戰時間」，就要多多利用 iOS 系統中不同的省電設定，尤其是在早幾代系統已經加入的「低電量模式」，更加可以延長多達 30% 的續航力；而除了手動開啟，各位其實也可以透過幾步設定令 iPhone 根據電量自動進入低電量模式。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 自動進入「低電量模式」設定 8 大步驟👇👇👇

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