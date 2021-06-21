撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-21 18:58

你還以為Microsoft內置安裝的瀏覽器Edge是IE的進化版嗎？其實它是微軟最新的瀏覽器取代IE！新版Edge瀏覽器功能大大提升，不少用家表示Edge設計比Chrome更人性化，功能亦較多，例如看Netflix影片，用Edge最高可看到4K，但Chrome最高只支援720P，兩者相形見絀。記者使用Edge一段時間後更覺得比Chrome實用，下面10個原因證明Edge更勝一籌。

不少人第一次用Microsoft Edge只是因為經它下載Google Chrome，市面上瀏覽器選擇眾多，最多人用的便是Google Chrome，但近年Edge的已成為第三大瀏覽器，評價甚至比 Chrome 更好。不少功能例如在Netflix上看4K影片、聽Dolby音效，也只能用Edge才能享受到。

Microsoft Edge絕非舊版Internet Explorer的進化版，而是微軟全新的瀏覽器，未來將會全面代替IE。

由於 Chrome和Edge同樣以Chromium為核心架構，Chrome上多款擴充功能程式更可以直接過渡安裝到Edge上，為轉會用家提供更多選擇和彈性。

以往Chrome有些功能都要下載擴充功能才能使用，例如擷取長截圖，但Edge已將這些功能內建在瀏覽器中，人性化設計更令Edge更方便使用。如果你用Edge的原因只是用作下載其他瀏覽器，避免太過浪費！10個Chrome沒有的強大功能，證明Edge比Chrome更好用，未用過的不妨試試用！

👇👇10個功能證明Edge比Chrome更好用👇👇

+ 26 + 26 + 26

同場加映：IE永別了！微軟宣佈2022年正式終止服務 瀏覽器之王市佔曾達9成

陪伴過許多人的IE，終於要功成身退了。微軟宣佈即將在2022年6月正式終止支援IE，Internet Explorer 11應用程式將停止服務，為這個服務用戶超過25年的瀏覽器劃下句點，並由Microsoft Edge接下它的重責大任。

👇👇Internet Explorer 25年來威水史與麻煩事回顧👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇👇👇新版Edge又有幾唔同？👇👇👇👇

瀏覽全文：IE永別了！微軟宣佈2022年正式終止服務 瀏覽器之王市佔曾達9成

同場加映：Safari 10個隱藏秘技 iPhone關螢幕播YouTube 一鍵速關雜亂分頁

常聽人講Chrome比Safari好用，但你知道手機Safari有很多隱藏小技巧，可令它變得更好用嗎？例如Safari可即時翻譯網站，關螢幕播放YouTube等，Safari功能絕對不會輸Chrome！要留意，因為有某些功能是iOS14新推出，因此記得要先將iPhone更新至最新版本。以下10個Safari的隱藏小技巧，iPhone用家一定要知，不要再說Safari不好用了！

👇👇10個iPhone用家必知Safari小技巧👇👇

+ 17 + 17 + 17

瀏覽全文：Safari 10個隱藏秘技 iPhone關螢幕播YouTube 一鍵速關雜亂分頁