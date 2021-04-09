撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-09 16:12

Microsoft 和 Apple 的瑜亮之爭持續已久，兩派都有各自的忠實 fans，近日 Microsoft 新廣告更直接「挑機」Apple，開宗明義比較 Surface Pro 7 和 iPad Pro，力數 iPad Pro 5大缺點。這麼有火花的引戰行為，作為用家當然看得很「過癮」，但又會不會有心大心細的人，因此決定入手哪一部機呢？

👇👇點擊圖片看：廣告中的Surface Pro 7如何將iPad Pro 數到一文不值👇👇

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Microsoft 其實不是第一次在廣告中，拿自家產品和 Apple 產品比較，如在上個月亦用 Surface Pro 7 與 MacBook 比較，不過當時以「BackBook」影射，今次則直接不避諱，難道是看到之前 Intel 找來 Mac Guy 批評 MacBook 的廣告啟發？不過，記者現在最期待的是，Apple 今次會如何反擊。

👇👇昔日 Mac Guy 數 MacBook 5 大弱點👇👇

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資料來源：YouTube

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國家地理雜誌National Geographic主辦「Hong Kong Photo Contest香港攝影大賽 2020」終於正式公布得獎名單，當中手機組別冠軍作品「思緒隔離營」，其奇幻風格的相片，完全估不到是由手機iPhone 11拍攝出來。訪問得獎者攝影師梁欣健利用手機拍攝的心得外，更細心看看每一個組別的得獎作品，每一張都非常唯美。

👇👇即睇冠軍攝影師Wax Leung的作品，以及分享5個手機拍攝的心得👇👇

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