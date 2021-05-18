撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-18 16:47

【Microsoft Word秘技】辛辛苦苦打了一整晚，未按Word檔儲存，就突然之間死機？文字心血分手得灑灑脫脫！心痛到欲哭無淚，這種慘痛經歷真是可一不可再。職場如戰場，打工仔想保護飯碗，必學以下7招Microsoft Word的隱藏秘技！

相信大家都有過電腦突然死機，Word檔彈出，明明都快打好文件，但是未曾儲存，就無情情一下子灰飛煙滅！（《藍海傳說》劇照）

相信大家都試過專心工作時電腦突然死機，Microsoft Word雖然有自動儲存功能，不過復原的資料僅限10分鐘前，心血白白浪費。今日就要教你7招隱藏秘技，當中最強技能是每分鐘幫你自動儲存，資料便萬無一失啦！

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同場加映：Excel懶人必學3招 照片一鍵生成表格 附10個常用函數公式

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同場加映：10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

Microsoft Excel簡直是文職必懂的技能，可是平日整合表格的時候，或許會出現類似以下小問題，例如怎樣以0開首，如何秒製圖表、快速合併儲存格等等。如果想靈活運用Excel，不妨一學以下10個超實用秘技！

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同場加映：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦

【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

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