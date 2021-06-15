撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-15 17:41

網購慢慢成為日常生活的一部分，疫情影響下，更加速了網購趨勢。不論是本地網店，還是海外網站，只要能寄到手上的都不會放過。不過，從外地網購的運費價格水平參差，各個出口地的集運收費都各有不同，選擇一間適合的集運公司可以節省不少運費以及時間。 消委會最新的報告就找來12間集運公司，詳細比較各種服務和收費，網購前不妨參考消委會的實試報告，找一間最適合的集運公司。

👇👇消委會12間集運公司服務﹑收費比較👇👇

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小心留意貨件尺寸／重量量度

消委會在測試中，曾有一間集運公司紀錄包裹的長闊高為48x43x40cm，體積重量為16.512kg（實際重量只有1.1kg），由於三邊總和超過120cm，運費高達＄850+＄20手續費。

消委會再向集運公司查詢後，回覆表示量度錯誤，更正尺寸36x26x16cm，轉按實際重量1.1kg收取＄75+＄20手續費，兩者相距超過9倍。雖然事後更正運費，但消費者也要小心集運公司有機會量錯貨件尺寸和重量，收取高昂運費。如對運費有疑問，應向集運公司查詢並要求再次量度。

👇👇消委會教路8大使用集運公司服務貼士👇👇

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資料來源：消委會《選擇》月刊536期

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消費者委員會｜減醣電飯煲一直標榜蒸煮出來的米飯較傳統電飯的低醣，以助控制血糖及體重。今次消委會測試11款減醣電飯煲的減醣表現、效能表現及使用方便程度，結果發現大部分型號的減醣效果並不明顯，未必比正常米飯更加健康，其中一部減醣電飯煲的減醣效果竟然不跌反升！

👇👇到底哪款減醣電飯煲擁有最好的減醣效果？消委會11款減醣電飯煲評測【點圖放大】👇👇

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