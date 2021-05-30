撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-30 07:00

氣炸鍋的出現就把健康和美味連成一體，無油炸物成為新追棒對象。不過，市面上這麼多氣炸鍋品牌和型號，應該如何選擇呢？最簡單的做法，就是參考測試報告和評分。外媒和消委會都曾評測多款氣炸鍋，即放大下圖睇 2021 年最佳氣炸鍋誰屬。

👇👇外媒評測2021十八款最佳氣炸鍋（按倒序排列）👇👇

+ 31 + 31 + 31

資料來源：Reviewed

外媒評測的 18 款氣炸鍋中，有部份香港沒有行貨出售，不過仍能作為產品選擇的參考。早前消委會已曾測試過市面上 12 款氣炸鍋，包括Tefal﹑Philips﹑Midea等品牌，買氣炸鍋前可參考這兩個評測，再根據個人需要入手。

👇👇消委會12款氣炸鍋測試結果 Tefal﹑Philips﹑Midea邊款最好用？👇👇

+ 19 + 19 + 19

👇👇消委會測試12款氣炸鍋，半數款式煮食時，產生的致癌物低於歐盟相關法規的基準水平(500 微克/每公斤)👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：天氣熱｜冷氣擋風板裝錯好大件事 專家拆解兩大壞處：牆身易發霉

5月份已經感受到酷熱天氣，市民在家中都一定要開冷氣。不過冷氣機太大風吹到正又容易病，於是有港媽忽發奇想，於淘寶購入冷氣機擋風板，解決風向問題，不過由於導致樓上的地板全濕，引起網民熱議。香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強接受《香港01》科技玩物頻道訪問，並講解用擋風板遮冷氣機，原來會引發兩大問題！

👇👇專家教冷氣機擋風板點用先正確👇👇

+ 7 + 7 + 7

想睇埋消委會14款兩匹冷氣評比？即睇：天氣熱｜冷氣擋風板裝錯好大件事 專家拆解兩大壞處：牆身易發霉