微波爐6大使用禁忌　做錯隨時爆炸起火　7大貼士避免叮爆微波爐

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-13 07:00

微波爐幾乎每日都會用到，但又有多少人會留意微波爐的使用禁忌呢？還是打開微波爐就隨手放入食物呢？英國傳媒BBC和東京消防廳都曾做過分析和研究，交代有什麼食物不能放入微波爐，以及使用的潛在危險，原來有這麼多食物不能放入微波爐加熱。

👇👇微波爐使用6大禁忌 邊種食物不可以用微波爐加熱？👇👇

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👇👇日本東京消防廳的研究小組，曾經進行微波爐加熱實驗，想不到這兩種常見的食物都不能放入微波爐👇👇

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👇👇以下７個貼士，可以防止出現微波爐爆炸危機！👇👇

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同場加映：K Kwong拆解微波爐輻射危險性 2大原因可放心用？致癌另有原因

「不要吃太多微波爐食物！有輻射呀」，可能有不少人都曾被說過這句話，覺得微波爐會對食物不健康，原因是用微波加熱後，當中的輻射會令人食後容易致癌。不過，近日化學博士 K Kwong 在其 Facebook 專頁分別輻射危險時，就提到大眾對微波爐的誤解，強調微波爐的輻射對身體影響其實很細，自己幾乎日日用微波爐，不怕微波輻射。哪當中的原因是什麼呢？即按圖放大了解：

👇👇微波爐輻射有危險？K Kwong拆解當中誤會👇👇

想睇埋微波爐真正的「危險」是什麼？即睇：K Kwong拆解微波爐輻射危險性 2大原因可放心用？致癌另有原因