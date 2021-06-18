撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-18 20:02

小米香港近日公布了推出「小米智能空氣炸鍋 3.5L」，外型非常簡約小巧，但沒想到原來內有乾坤。記者試用這部剛在香港發售的氣炸鍋，發現在「米家」App 的支援下，氣炸鍋的方便程度進一步提升。今次更實試用大家最喜歡的氣炸食物雞翼和薯條測試，看看小米智能空氣炸鍋的烹調效果如何。

👇👇小米智能空氣炸鍋3.5L評測👇👇

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👇👇小米智能空氣炸鍋3.5L開箱👇👇

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除了小米新出的智能空氣炸鍋3.5L外，市面上仍有很多不同的氣炸鍋品牌和型號，應該如何選擇呢？最簡單的做法，就是參考測試報告和評分。外媒和消委會都曾評測多款氣炸鍋，即放大下圖睇 2021 年最佳氣炸鍋誰屬。

👇👇外媒評測2021十八款最佳氣炸鍋（按倒序排列）👇👇

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👇👇消委會12款氣炸鍋測試結果 Tefal﹑Philips﹑Midea邊款最好用？👇👇

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同場加映：小米Redmi Note 10 5G實測 全港最平5G機 極入門規格值得入手？

小米 Redmi Note 10 5G 評測｜小米子品牌紅米 Redmi 向來以平價見稱，稍早前在香港上市的 Redmi Note 10 Pro 為目前擁有 1 億像素相機鏡頭手機的紀錄保持者；而在今日（6月17日）另一部在香港推出的同系列新作 － Redmi Note 10 5G 又將以「香港市場最平價 5G 手機」名義登陸。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 10 5G 機身細節👇👇👇

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想睇Redmi Note 10 5G 拍攝實測？即睇：小米Redmi Note 10 5G實測 全港最平5G機 極入門規格值得入手？

同場加映：消委會11款減醣電飯煲評比 一千元貨醣份不跌反增 附4使用貼士

消費者委員會｜減醣電飯煲一直標榜蒸煮出來的米飯較傳統電飯的低醣，以助控制血糖及體重。今次消委會測試11款減醣電飯煲的減醣表現、效能表現及使用方便程度，結果發現大部分型號的減醣效果並不明顯，未必比正常米飯更加健康，其中一部減醣電飯煲的減醣效果竟然不跌反升！

👇👇到底哪款減醣電飯煲擁有最好的減醣效果？消委會11款減醣電飯煲評測【點圖放大】👇👇

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