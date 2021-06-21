撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-21 15:37

不少人都會在淘寶網購家電產品，近日就有網民於「家居維修交流平台」Facebook群組帖文分享，拆開由內地製造的萬能插蘇拖板的過程，竟然發現內裡的接駁結構十分簡陋差劣，引來一眾網民紛紛討論萬能插蘇拖板的安全性！

今次樓主所購買的萬能插蘇拖板附有 4 個 USB 插頭，沒想到內部結構如此劣質：「買定唔買，睇得明先好買以前無知，而家喺度懺悔。」理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，曾經解構5大拖板使用安全迷思！

👇👇即睇拖板極簡陋內部結構+專家解構5大拖板使用安全迷思，5個位原來唔可以插滿？👇👇

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一眾網民紛紛留言，懷疑是次萬能插蘇拖板的安全性，「電死冇命賠」、「香港合規格都要有B.S.，呢啲萬用插頭拖板、無人敢擺出來賣、實畀機電署告、大陸呢啲拖板、睇落線夠粗、外皮用翻造膠料做粗佢、铜芯就不足」、「跟本連usb的拖板及蘇面都唔應該用，就算冇安全問題都會有干擾問題」、「萬能插座在大陸早已經是禁用的，你買到貨尾垃圾」、「買埋啲淘寶貨，仲要名都冇個！」

（香港機電工程署網站圖片）

由於香港跟內地的制式完全不同，因此購入拖板或其他電氣產品前，可以先到香港機電署網站，搜尋該牌子是否符合安全規格證明書的家用電氣產品！另外，消委會曾經抽取市面上15款拖板進行安全測試，結果發現當中只有兩款拖板通過測試！👇👇消委會15款拖板測試結果 究竟邊兩款最安全？【點圖放大】👇👇

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