撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-24 13:28

【財政預算案／電子消費券】新年過後，很快就踏入回南天，天文台預測未來一周相對濕度最高達95%，不想家具發霉﹑衣服濕漉漉，就要靠抽濕機幫手。趁財政預算案2021 剛公布向 18 歲以上居民派 $5000 電子消費券，可以用來為家居添置電器。以下在豐澤﹑友和網店的抽濕機優惠中，精選 32 款高性價比的抽濕機款式，以及提供消委會的選購和使用貼士，等大家入手前參考。

👇👇豐澤 22 款抽濕機優惠 輸入限時優惠碼「DEHUM2021」再有額外95折👇👇

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👇👇友和十大抽濕機優惠 當中包含消委會高評分款式👇👇

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👇👇買電器當然不能只看價錢，最主要還是功能和電器操作表現。消委會測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元）評測結果👇👇

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市面上買到的抽濕機，主要分為壓縮式﹑熱石式和混合式三種，根據不同的環境，各類型的抽濕機都有不同表現，同時耗電程度都各有不同，如混合式雖比例慳電，但一般售價都比較貴，入手前可以參考以下消委會教路，12個抽濕機選購﹑使用﹑保養貼士。

👇👇3大抽濕機類型比較 消委會12個選購/使用/保養貼士👇👇

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同場加映：消委會6款平板電腦比併 Lenovo Tab P11Pro/iPad 邊款性價比高?

一部功能齊全、輕巧、效能出色的平板電腦，甚至可以取代家中的文書機，甚至成為每日跟身的萬用裝置。消委會曾測試 6 款市面常見的中高階平板電腦，包括 Apple iPad Air、Samsung Galaxy Tab S7等，發現價格相距約兩千元的款式，表現竟相近。

👇👇消委會6款平板電腦評測結果👇👇

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想睇埋Lenovo Tab P11 Pro實試評測？即睇：消委會6款平板電腦比併 Lenovo Tab P11Pro/iPad 邊款性價比高?