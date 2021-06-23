撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-23 18:28

現代人機不離手，夏天去游水行山都要用手機拍照錄影，在太陽照射下又曬又熱，手機鋰電池很容易過熱，會容易導致手機當機，更有機會燙傷手。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉接受《香港01》訪問，教大家幫手機快速降溫！

不少人邊充電邊打機，或者在太陽下用電話，不消一會兒手機變得「熱辣辣」，好像隨時會爆炸。手機過熱無論對用家或者機件都會產生影響，拿上手又怕燙傷，又會加快手機鋰電池損耗，得不償失。如果你發現手機突然過熱，應該立刻試試以下方法，為電池減溫！

👇👇手機過熱放雪櫃降溫最有用？專家教5大方法👇👇

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同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯

4日內兩宗因家電短路而釀成火災，致多人死傷及貓貓喪命，鋰電池爆炸威力不容忽視。近年小型電器及數碼產品，例如手提電腦、手提風扇、手機、行動電源（俗稱尿袋）、數碼相機、電動滑板、按摩槍等，很多都使用可充電式鋰電池。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

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同場加映：日本消委會公開手機充電4大危機 睡前一個動作極危險 附8招自保

如果問你最害怕的事，會不會是怕撞鬼？但筆者覺得最怕是在街上發現手機沒電。因此，很多人都會帶隨身行動電源（充電器／尿袋），確保手機至少 24 小時都有足夠電量。日本消委會（ 日本國家消費者事務中心 NCAC）早前指出，手機和行動電源的鋰電池，如使用不當的話，有機會出現 4 個危險狀況，沒想到睡前手機邊充電暗藏危機。

👇👇日本消委會公開手機／「尿袋」充電4大危機 充電頭有導電異物時充電，竟會高溫達250 度?👇👇

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同場加映：手機充電前無拆保護套 原來超傷機 11大充電壞習慣危害手機

【手機充電壞習慣／延長手機壽命】有沒有發覺你的手機電量愈來愈少？明明才充滿100%電量，電量卻又「倒水」般流失？問題未必出於你的手機本身，而是你的充電習慣。一些看似是極平常的習慣，例如充電時不拆手機殼、通宵充電等，原來都很傷電池。以下11個常犯的充電壞習慣，如不快快戒掉，恐怕會令你手機加速「陣亡」。

👇👇【點圖放大看】11大令你手機電池減壽的壞習慣👇👇

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