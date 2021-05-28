撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-28 18:51

使用 iPhone 或 其他 Apple 產品的用家，可能都有同一個經歷，就是Lightning充電線（叉電線）總是很快就受損，而即使電線外露，你還會繼續拿來充電。早前英國便有一位女用家，因為使用已受損的叉電線，導致眼角膜灼傷。

英國有一名 19 歲少女（Esther Modede），正使用已受損的充電線為 iPhone充電時，發現充電線冒煙，她不單沒有馬上停止使用，竟開始拍片記錄整個過程。結果充電線爆出火花，更彈入其左眼，造成眼角膜灼傷，幸好視力沒有嚴重受損。Esther 事後強調自己使用的 iPhone 和 叉電線都是正貨，沒想到叉電線受損會導致爆炸。

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資料來源：YouTube@Apple ExplainedMirror

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