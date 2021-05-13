撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-13 17:59

如果可以節省機身價錢，你會寧願放棄5G連接、快速充電或是IP等級呢？外媒《Android Authority》就舉行投票，請來4,300多名網民選出「最願意放棄」的手機功能！想不到頭幾位的，竟然都是近期熱門的新功能！

沒想到可以防塵防水的IP等級都列入其中！（Apple官網截圖）

外媒《Android Authority》認為智能手機的功能和組件質量越好，手機價格亦同樣高昂，直指中國手機製造商因為這個原因而做到削減定價，成功出售平機。所以外媒提供10個手機功能選項，讓網民投選出「最願意放棄」的手機功能來降低機價！

👇👇網民投選最多餘手機功能【點圖放大】👇👇

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同場加映：K Kwong指手機信號輻射強 睡覺應關4G/5G 專科醫生講解會否致癌

K Kwong日前在Facebook自爆曾經行山，走近青山發射站位置時就出現頭痛「次次一上到山頂個頭就好痛，離開個山頂個頭先唔痛！」他藉此希望大眾關注輻射對人體健康的影響，網民隨即反應熱烈，紛紛留言發問。K Kwong亦逐一解答網民5大迷思，提出使用手機貼士！

👇👇K Kwong 解答網民5大家居輻射迷思【點圖放大】👇👇

對於K Kwong的見解，內科腫瘤科醫生邱宗祥有這樣的解讀，即睇6條Q&A，睇睇醫學界如何理解手機輻射。

👇👇內科腫瘤科醫生邱宗祥 6條Q&A破解輻射致癌之謎！【點圖放大】👇👇

如果想知更多內容？即睇全文：K Kwong指手機信號輻射強 睡覺應關4G/5G 專科醫生講解會否致癌

同場加映：手機入水用風筒吹超錯 放米缸都不及呢招有效 專家5招增生還率

坊間盛傳將手機放入米缸、或有風筒吹乾，都是急救好辦法，但究竟有無用？香港理工大學電機工程系教授鄭家偉接受《香港01》科技玩物頻道訪問時，用科學角度話你知，如何增加手機生存率！👇👇手機跌落水要點做？原來用呢樣比放入米缸更有效？👇👇

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同場加映：拖板原來不能插滿？淘寶家電用轉插易起火 專家解構5大安全迷思

吸塵機、氣炸鍋、風扇、電腦，平日家中各種家電件件都要用電，牆身不夠插頭插？用拖板插上插便可！日日都用拖板的你，又知道一個拖板可以插多少件電器嗎？國外買的兩腳電器，要怎樣使用才較安全？《香港01》科技玩物記者訪問理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，解構究竟拖板迷思！

👇👇專家解構5大拖板使用安全迷思，5個位原來唔可以插滿？👇👇

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