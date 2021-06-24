撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-24 14:32

OPPO Reno 5z 實試｜支援 5G 連線的手機才推出一年多點，在市場上已經有不同價位選擇，定價低於＄2000 的型號數量漸多，但其表現卻有點強差人意。不想花大錢買旗艦又想體驗到 5G 連線的益處，向中價位埋手或者更為明智，而今次與大家試玩的 OPPO Reno 5z 就是其中之一。

OPPO Reno 5z 上手試、機身纖薄流動性高

OPPO Reno 5z 的外型設計與其售價定位一樣，非採用廉價的塑膠機身，但其玻璃機身亦沒有太多花巧之處，今次借測的「液態黑」黑色機身版本更顯得其十分低調。

雖說是黑色，但在反光之下機背會透出一點紫色（蔡浩騰 攝）

設計上可謂乏善可陳，然而 OPPO Reno 5z 最大的好處在於它在提供 4310mah 大電的同時保持纖薄輕巧，算是 5G 機中兼顧到手感與流動性的選擇。

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5G 雙卡雙待、中階效能

OPPO Reno 5z 所用的處理器是八核心之 MediaTek Dimensity 800U（蔡浩騰 攝）

OPPO Reno 5z 所用的處理器是 MediaTek Dimensity 800U，出於其平價有助拉低成本，其於目前市場上平價機中逐漸常見，其處理能力與 Qualcomm 出品的 Snapdragon 732G 相若，屬於穩打穩紮的中階處理器；而在其他機種上見識過再平價一點的 Dimensity 700 的表現之後，應該會一致認同 Dimensity 800U 在價格與表現上其實已經取得一個不俗的平衡。

除了足以處理日常絕大部份要求的中階性能，OPPO Reno 5z 所載之 Dimensity 800U 另一優點在於它支援 5G 雙卡雙待，雖然目前實用性仍然較低，但這功能仍然未受 Snapdragon 系列處理器支援，的確是追新族心目中的另一個賣點。

OPPO Reno 5z 實機試相

在成本控制的前提下，OPPO Reno 5z 的相機鏡頭沒有甚麼突出之處，四鏡頭模組中最強的就只有 4800 萬像素的主鏡頭，另有 800 萬像素的廣角鏡，其餘兩支 200 萬像素的微距鏡以及黑白鏡頭則以玩味為主。

OPPO Reno 5z 4800 萬像素主鏡頭試相

OPPO Reno 5z 廣角鏡及微距鏡頭試相

黑白鏡頭的操作方式與年前 Reno 3～4 系列上的一樣，需要轉換到人像模式，再將濾鏡轉為「黑白」才能使用，不過效果依然不俗。

OPPO Reno 5z 人像鏡頭黑白模式試相

OPPO Reno 5z 試後簡評：四平八穩之作

OPPO Reno 5z 香港上市定價為＄3,199，在小米平價 5G 機種大規模壓境的情況下，這個價錢自然不是最吸引，但卻又未有犯 OPPO 從前定價過高的毛病。上手試玩過後不難發現 OPPO Reno 5z 的設計比同類型、同定位的機種於流動性上較為出眾，同時系統的調試亦做得相當足夠，操作時少見滯延等狀況。

在功能上 OPPO Reno 5z 的確未能提供太多花巧超前的玩意，真要說的話，大概就只有 5G 雙卡雙待這個賣點可以拿得出手，只不過也有太多毛病需要挑剔的，算是一部中規中矩的平穩之選。

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