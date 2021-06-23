撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-23 18:25

Apple 今年的新一代 iPhone，外界保留近年改名的規律一般稱其為「iPhone 13」，多於「iPhone 12s」，不過近日有外媒對 3000 位 iPhone 用家進行調查，沒想到有部分用家不希望新 iPhone 命名「13」，原來西方認為數字「13」是不祥或不幸，甚至對「13」感到恐懼。調查中有一個名字比「iPhone 13」更多人選擇，而且是 Apple 未曾用這方法命名 iPhone。

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資料來源：Sellcell

同埸加映：Android用戶快刪！8款病毒Apps含小丑惡意程序 偷錢盜個人資料

Android 病毒、惡意程式｜Android 系統的開放性雖然高，但其保安系數低卻是人所共知，較早前又有新一批被植入「小丑」惡意程序的 App 被上架至 Google Play Store 之上，用戶不小心處理除了可能被偷個人資料，更可能有金錢損失！

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同場加映：iPhone誤連這名稱WiFi 連線能力即癱瘓 重開機都無效｜附解決法

iPhone Wi-Fi Bug｜iOS 系統定期都會發布新版本、iOS 15 亦在不久前發表，但在系統內潛藏的程序故障（Bug）卻是滅之不盡。在日前就有人發現 iPhone 若然誤與某個特定名稱的 Wi-Fi 網絡進行連接後，該 iPhone 的 Wi-Fi 連線能力即告癱瘓，威力頗為強大。

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