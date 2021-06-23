撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-23 16:39

對於蘋果來説，iPhone 12系列已經取得了不錯的全球銷售成績，但是從四款機型可以看出，有的機型關注度並不高，比如iPhone 12 mini。

最新消息稱，iPhone 12 mini在2021年第二季度提前到了生命的盡頭，這表明蘋果將專注於通過其現有設備庫存進行銷售，而非生產。

按照該消息源説法，雖然生產已經停止，但iPhone 12 mini仍在蘋果網站上銷售，目前沒有任何明顯的發貨延遲。該設備提供六種顏色，包括4月下旬上市的紫色選擇。

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iPhone 12 mini成為最不受歡迎的機型，也表明緊湊型尺寸手機在美國不受歡迎，這可能是蘋果預計明年不會發布「mini」版本的原因之一。

其實之前有報道稱，今年是蘋果推出mini機型的最後一年，到了iPhone 14後就徹底拋棄這個mini版本了。畢竟性價比不夠高，缺點太明顯，用户不買單是必然的。

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