撰文： 獲殼依毒間 最後更新日期： 2021-06-28 08:10

電動車｜減低碳排放是目前各國都在努力實現的環境保護目標，而其中一個手段就是加快普及電動汽車，而各車廠的電動車技術亦已漸漸成熟。 有消息指出由現在起至 2024 年尾期間，至少會有 100 款電動車加入市場，而以下我們就為大家數數未來一年間將會上市、而且規格不俗的電動車，讓各位準車主可以參考一下。

16部值得期待2021～22推出電動車

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同場加映：消委會34款新車評比 電動車/燃油車/混能車比較 入手前必知4點

最近財政預算案為了推動更環保的電動車，大幅增加燃油車牌費，似乎電動車已是大勢所趨。消委會最新測試報告，實測了多達34款新車，包括11款電動車、3款混能車及20款燃油車，看看多款車在不同的評測下，哪一款取得最高分數。

今次測試大部份電動車都取得不錯的分數（Volkswagen）

今次消委會的新車評分報告，國際消費者研究及試驗組織(ICRT) 與歐洲的汽車會合作，恆常於歐洲測試多款新車，當中包括比利時、法國、意大利、葡萄牙、西班牙、英國及紐西 蘭等地消費者組織參與這項汽車測試，涵蓋了14款小型及9款大型家庭汽車、8款迷你汽車及3款行政人員汽車。

消委會同時指，香港出售的版本規格或許與歐洲的有點不同，最好跟代理商查詢及親身試駕。

👇👇即睇消委會34款新車規格、售價及評分，以及11款電動車的續航力比較👇👇

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同場加映：8 個 Android Apps 被植入 「小丑」程序、用戶快刪保平安

今次被發現的病毒 Apps，內藏名為「Joker（小丑）」的惡意程序，一旦安裝及開啟，Apps 不單會盜取用戶的聯絡人名單、裝置資料、短訊等個人私隱，更有可能會自行為用戶訂閱一堆昂貴又無用處的月費服務，相當危險。

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同場加映：打手惡意評價小米10至尊紀念版 終須賠款兼道歉

2020 年為小米成立 10 周年，小米方面為了紀念特別推出了「小米 10 至尊紀念版」手機，即使站在大半年後的今日，仍然屬於頂級水平；不過小米作為中國國產手機龍頭自然樹敵不少，結果在此新機上市之際，引來「打手」對小米 10 至尊紀念版留下惡意評價，只不過打手的水平似乎不太高。

👇👇👇按圖放大看 小米 10 至尊紀念版惡意劣評官司前因後果👇👇👇

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同場加映：小米Redmi K40「遊戲增強版」 $2400起有齊航天級散熱／實體肩鍵

小米 Redmi K40 遊戲增強版發表｜小米旗下的子品牌紅米 Redmi 的出品一直以廉價著稱，今日更打算挑戰「最平價電競手機」的頭銜？稍早前小米方面就公布 Redmi K40 系列又添一員，其名為 Redmi K40 遊戲增強版，雖然渾身都是電競級別的超強配置，但起步價卻只是 1999 人民幣！Redmi K40 遊戲增強版 9 大賣點、平價秘密在處理器？

Redmi K40 遊戲增強版擁有可以輸出 1600 萬色的呼吸燈以及機肩鍵，完全符合電競機的設計方針（圖 小米）

👇👇👇按圖放大看 Redmi K40 遊戲增強版 9 大賣點及規格詳細👇👇👇

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