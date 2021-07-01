撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-01 12:00

手機回收價｜2021 年已經過一半，不同手機廠商都已經將旗下的上半年旗艦發布，此時絕對是換機的好時機。除了另外找一大筆錢「Full Pay」買新機，不少人也有興趣知道自己手上機種的 Trade-In 價，好讓舊機的「剩餘價值」為新機入手省上一筆。 《香港01》科技玩物記者從不同渠道搜羅過去三年（2018年至2020年），在香港市場推出過的旗艦機回收價，好讓大家在換機前參考。

Sony 取代 LG 成跌價王

記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等。資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。

綜觀各大品牌舊手機跌勢，由於年頭 LG 已經退出手機市場，其旗艦機跌幅基本已經見底，但另一品牌、Sony 的幾部舊作於幾個月間再下試回收價低點，基本上 2018 年出品已經全部跌至一折水平，即使是 2020 年度的皇牌之作 Xperia 1 II、5 II，目前的回收價亦跌至四折左右－Sony 過去兩年堅持的「精品手機」策略似乎未能湊效。

Sony Xperia 1 II 推出市場僅一年時間，其回收價已跌超六成，其高階 12GB RAM 版本現報＄3200 左右，於同年期登場的機種中跌價最為嚴重（區慶威 攝）

在 Sony 手機以外，另外跌勢值得留意的還有 Apple 出品的 iPhone 12 mini，其於 2020 年 11 月才正式發售，然而目前回收價已經跌至六折水平，算是歷來 iPhone 作品中跌價最快的一款，明顯其銷量的確不濟；雖然傳聞未來 iPhone 13 一代依然會保留 mini 機款，但如果想要年年 Trade-In 換機的話，可能入手這型號前要考慮清楚。

***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年7月更新）👇👇👇

+ 30 + 30 + 30

同場加映：2021學生專用手機8部推介 附學生平價4G Plan

除了旗艦機受用戶關注之外，在網上常有人問要為家中學生買機有何推介、總會引發不少討論，事關選擇學生用機的要求與選擇成人用機不同，價錢不能太貴、規格又不能太差，自然在選擇購時要考慮的因素也比較複雜。《香港01》科技玩物記者就從市場上多個選擇中選擇了當中的 8 部，供大家在買機前參考一下。

+ 11 + 11 + 11

按此繼續閱讀：2021學生專用手機8部推介 大電／平價／護眼 附學生平價4G Plan

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

+ 26 + 26 + 26

按此繼續閱讀：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro