Sharp AQUOS R6實試｜水貨到港賣過萬　LEICA鏡頭加持影相超高質

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-29 22:01

Sharp AQUOS R6 香港上手試｜Leica 過去多年與華為合作推出多部 Mate 系列與及 P 系列手機，風評不俗，但自前年起華為因美國制裁而令銷量大跌，Leica 想在手機方面發展唯有另覓出路，而其中之一就是與 Sharp 早前在日本市場推出的 AQUOS R6。

AQUOS R6 到港上手試、賣＄10000 照極速沽清

憑藉 Leica 的名號與及在手機界久違的 1 吋大 CMOS 感光元件，AQUOS R6 甫發布已經成為科技界熱話，而上市後不久更已被香港水貨商人引入售賣，索價＄10000 港幣左右、溢價水平約 20％，首批貨到依然極速沽清，足見香港手機玩家對於此機的注目度是何等高。

Sharp AQUOS 背面採用單鏡頭，但模組面積不少，成為此機的招牌外型（蔡浩騰 攝）

今次借得 Sharp AQUOS R6 實機上手，除了測試其拍攝威力，當然要先看看其外型設計。以一部內置了 5000mAh 大電、1 吋感光元件的手機而言，AQUOS R6 的流動性不低，不過機身上的設計倒是略顯單調，最搶眼的就只有機身背面大大個鏡頭，外觀上沒有太大的日系味道。

👇👇👇按圖放大看更多 Sharp AQUOS R6 機身外型細節👇👇👇

Sharp AQUOS R6 實機試相

Sharp AQUOS R6 作為市場上久違的「LEICA 手機」，其拍攝能力算是此機最被受期待又絕無僅有的賣點，故用戶是否入手 AQUOS R6，很大程度取決於其拍攝能力是否真如官方宣傳般強大。

AQUOS R6 拍攝相片銳利、色鮮，在手機攝影中的確是上佳水準（蔡浩騰 攝）

《香港01》科技玩物頻道記者實試過以 AQUOS R6 實機試拍，其最令人印象深刻的在於大面質感光元件帶來的極強散景效果，LEICA 鏡頭亦令拍攝主體十分銳利，以相論相算是上佳之作；不過大感光元件卻令對焦時間稍為拖長，平時用開零延快拍（Zero-lag shutter）式拍攝的話，可能要稍微調整一下拍攝習慣才能影到靚相。

👇👇👇Sharp AQUOS R6 實機試相👇👇👇

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另外，雖然 AQUOS R6 只有一個鏡頭，但內置的相機 App 一樣以裁切的方式提供超廣角以及兩倍數碼變焦的輸出👇👇👇

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