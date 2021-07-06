撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-07-06 19:12

無論睇電影﹑煲劇﹑打機﹑聽音樂，只要在家中都難以離開部電腦，追求好的螢幕﹑電腦硬件的同時，一對好的喇叭都不容忽視，直接把體驗提升幾個層次。外媒評測市埸上 8 款最佳電腦喇叭，包括有眾多忠實用家的 Harman 和 Logitech，其中一款更有 RGB 燈光效果，會隨遊戲畫面延伸燈光到牆壁上，打機﹑睇戲投入感更大。

Logitech G560 Lightsync

排名第二的 Logitech G560 Lightsync，透過 G HUB 可以指定螢幕 4 個位置，把畫面的燈光延伸到背景上，增加遊樂體驗。2.1 音箱系統配上 虛擬環繞音效 7.1 DTS:X ULTRA，能聽清遊戲中的廣角度聲音，同時提供視聽享受。

👇👇外媒評測2021八款最佳電腦喇叭👇👇

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資料來源：Reviewed

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Soundbar 的規格眾多，是否支援 Dolby Atmos 和 DTS:X﹑能否用 AirPlay 和 Hey Google﹑2.1 還是 5.1 聲道等，選購 Soundbar 時看到花多眼亂，今次筆者搜集市面上 12 款熱門的 Soundbar，列出基本規格和市價，讓大家參考。以較優惠的價格，找出最適合自己需要的 Soundbar。

👇👇12款熱門Soundbar規格和格價👇👇

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