撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-07-06 16:18

日前《華爾街日報》報道，亞洲互聯網聯盟早前致函香港個人資料隱私專員公署表達對擬議修訂《私隱條例》以打擊「起底」的意見，指如果港府立法，聯盟成員例如Facebook、Twitter、Google等科技公司都可能撤出香港市場。 互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生，接受《香港01》科技頻道訪問時分析，有關企業的做法原來是為了員工安全。至於日後港人能否繼續使用Facebook/Twitter/Google服務？一起看看他的分析。

不少港人都擔心，以後無法再上Facebook、Twitter、Google。（unsplash/Solen Feyissa ）

早前香港政府擬修訂《私隱條例》，將「起底」（doxing）刑事化，加入「反起底法」條文。讓AIC十分關注修訂私隱條例所帶來的影響，擔心會令科技公司員工因而陷於刑事責任，故此發出業界信件，並表示「要避免科技公司受到波及而制裁，只有撤出香港，不再提供服務。」

港人無法上Facebook、Twitter、Google？

AIC成員之一Facebook、Twitter、Google都是香港人常用的平台，如果這三大巨頭公司真的撤出香港，到底港人會否無法再上Facebook、Twitter、Google平台？互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生詳細剖析事件！

【Facebook、Twitter、Google警告專撤走香港！專家剖析5大重點--重點1：撤離的意思】（《香港01》美術部製圖）

【重點1：撤離的意思】

Facebook、Twitter、Google三大巨頭公司都在香港有成立辦事處。楊和生估計，信中的「撤離」應該是辦公室搬走離開香港的意思，辦公室轉移施其他亞太區地方。

【Facebook、Twitter、Google警告專撤走香港！專家剖析5大重點--重點2：撤離目的具商業考慮】（《香港01》美術部製圖）

【重點2：撤離目的具商業考慮】

楊和生表示其實新法例通過，這些公司都會有商業角度的考慮，香港員工可能要更改系統、增加整個商業流程以迎合新法例。例如處理有關平台反起底的工作，員工都要找出相關用戶交至執法機關，變相他們要處理更多的工作。

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