撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-07-06 13:12

iOS不時都會爆出系統潛藏的漏洞，早前有外國保安網絡專家Carl Schou就曾揭示iPhone與某個特定Wi-Fi連接後會導致手機癱瘓的嚴重漏洞。近日該專家又有新發現，一組惡意Wi-Fi會令iPhone失靈，更嚴重的是到目前為止，Apple仍未能修復此漏洞。

每天都會連接Wi-Fi的你有細心留意過這些Wi-Fi的安全性嗎？近日外國保安網絡專家發現一組神秘Wi-Fi熱點名稱「"%secretclub%power"」，只要進入該Wi-Fi熱點的連接範圍內，令iPhone搜尋到有惡意的SSID，就算沒有連上該網絡，也會觸法Wi-Fi功能癱瘓。即使用戶重新開機或重設裝置也不能解決問題，而至目前為止Apple仍未有任何解決方法。

外國保安網絡專家Carl Schou發現一組神秘Wi-Fi熱點名稱「"%secretclub%power"」會導致Wi-Fi功能癱瘓。（Twitter@vm_call）

受影響的裝置除了iPhone，iPod Touch、iPad甚至是M1版MacBook亦受影響。該專家推斷這組帶有「%」符號的Wi-Fi，懷疑會令iOS系統在處理該SSID網絡名稱時誤將之當成編程的一部份，令系統相關設定及內存損壞，繼而進入保護機制癱瘓Wi-Fi連線。

有外國網民示範連接該有Bug的Wi-Fi。（Reddit.com）

此前Carl Schou就曾發現另一個類似的Wi-Fi名稱「%p%s%s%s%s%n」有著相同的問題，但不同的是當時只要重設網絡設定就能解決，而這次的漏洞即使還原至出廠設定也不能挽救。由於Apple暫時未能修補漏洞，Carl Schou提醒用家連接公共Wi-Fi時要提高警覺，尤其是發現帶有「%」的Wi-Fi網絡名稱就要更小心。

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