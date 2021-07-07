撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-07 00:07

Sony Xperia 1 III 登陸｜來到 2021 年第三季，手機市場終於迎來一部旗艦之作- Sony Fans 等到頸長的 Xperia 1 III。Sony 今日（7月6日）正式在香港舉行發布會，帶來今年度的旗艦手機 Sony Xperia III，售價一如既往「高貴」的同時，亦帶來與之對稱的功能，尤其是拍攝上的表現令人十分期待。

Sony Xperia 1 III 香港上市賣近萬元、早買有著數？

Xperia 1 III 為 Sony 於 4 月時發表的三部智能手機之一，於上月已經在中國內地市場開售，本以為香港市場都會在近期上市。

然而 Sony 今日公布的官方資料指，Xperia 1 III 的不同型號將會以兩階段上市，而即使是最近的，都要等到 7 月尾才可以在市場上買到，Fans 們要再耐心等多一等，如果真的有愛的，不妨可先訂購，還可以得到早鳥優惠呢！

重溫 Xperia 1 III10大高階賣點

Sony 過去幾年奉行貴精不貴多的行銷策略，手機以高、中、低階三線發展，而最高階的 Xperia 1 來到 2021 年就推出到第三代 Xperia 1 III（讀作 Xperia 1 Mark Three ） 。

Xperia 1 III 的設計與前一代大同小異，主力賣點繼續落在拍攝以及影音功能之上，不過 Sony 在各方面都有大幅度提升，要成為 2021 「擔大旗」的高階機種亦絕無問題。Sony 方面的發布資訊量不少，《香港01》科技玩物記者就將 Xperia 1 III 的主要賣點資料整理如下 👇👇👇按圖放大看 Sony Xperia 1 III 十大賣點詳細👇👇👇

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Sony Xperia 1 III 初上手、延續長身外型設計

與上代 Xperia 1 II 對比，Xperia 1 III 的機身體積變化不大，不過鏡頭模組的佔位就比從前更大，故兩代的保護殼未能兼容。

在 Xperia 1 III 之前，Sony 早前已經於香港推出了同系列另一入門之作 Xperia 10 III，其設計語言其實如出一轍，只不過 Xperia 1 III 因屏幕更大而使機身稍為加大，但其招牌 21：9 比例仍然可以將機身寬度盡量控制、保持上佳手感。（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看更多 Xperia 1 III 機身細節👇👇👇

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Sony Xperia 1 III 攝力初試、三鏡抵四鏡？

Sony Alpha 系列拍攝介面

Sony Xperia 1 III 的重點在於其拍攝功能，硬件上當然有其突出之處，但 Sony 在其軟件上亦有不少著墨，使 Xperia 1 III 的拍攝體驗的確比其他漸趨同質化的品牌出色不少。

Sony 標榜其拍攝介面採用與其 Alpha 系列相機同一設計，如果是打算快拍的話，利用「Basic」基本介面已經可以應付到一般的拍攝需要（蔡浩騰 攝）

三鏡抵四鏡：首見可變焦遠攝鏡頭

Xperia 1 III 之所以在拍攝功能上有不低的談論度，除了因為其拍攝質素由上代 Xperia 1 II 起有莫大進步，今次 Xperia 1 III 更加入了手機界首見的 Dual-PD 雙焦段遠攝鏡頭，其潛望式遠攝鏡內的鏡頭可以按需要移動，在不損害成像的同時可以光學手段拍攝主鏡頭 2.9x 及 4.4x 的遠景。

以下就先為大家帶來一組由廣角（0.7x）至 12.5x 的變焦樣本，儘管由 4.4x 以後的相片全都是數碼變焦，但 Sony 似乎有意令成像不會因而降格太多，因而設定 12.5x 是 Xperia 1 III 在基本模式之下的變焦極限👇👇👇

👇👇👇更多變焦樣本👇👇👇

Xperia 1 III 1200 萬像素主鏡頭試相

試完作為新功能登場的遠攝鏡，當然要試一試一般用家最多用的主鏡頭，今代 Xperia 1 III 的主鏡頭雖然繼續保持 1200 萬像素，但就加入了改進低光成像的 BIONZ 引擎、 Real Time Tracking 對焦技術等等，在高、低光的環境下都有上佳輸出，綜合相片質素以及操作體驗，Xperia 1 III 或是今年最出色的拍攝手機數一數二之選。

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同場加映：8 個 Android Apps 被植入 「小丑」程序、用戶快刪保平安

今次被發現的病毒 Apps，內藏名為「Joker（小丑）」的惡意程序，一旦安裝及開啟，Apps 不單會盜取用戶的聯絡人名單、裝置資料、短訊等個人私隱，更有可能會自行為用戶訂閱一堆昂貴又無用處的月費服務，相當危險。

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同場加映：打手惡意評價小米10至尊紀念版 終須賠款兼道歉

2020 年為小米成立 10 周年，小米方面為了紀念特別推出了「小米 10 至尊紀念版」手機，即使站在大半年後的今日，仍然屬於頂級水平；不過小米作為中國國產手機龍頭自然樹敵不少，結果在此新機上市之際，引來「打手」對小米 10 至尊紀念版留下惡意評價，只不過打手的水平似乎不太高。

👇👇👇按圖放大看 小米 10 至尊紀念版惡意劣評官司前因後果👇👇👇

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