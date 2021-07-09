撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-07-09 13:54

＄5000 消費券將在8月開始分段派到登記人申請的電子支付平台上，電子消費券雖仍未收到，但各間商戶都開始推出預熱活動和優惠，衛訊﹑友和等已率先推出早鳥優惠，只要用其中一間消費券電子錢包支付，就能享有折扣。

即日起至7月21日，指定產品以 AlipayHK﹑WeChat Pay HK 或 Tap & Go 付款，就可能在衛訊網站以電子消費熱身價，買入 Deerma 無線吸塵機﹑Thanko 減醣電飯煲﹑Jabra 耳機等。想睇更多推介優惠產品，即點下圖放大了解：

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即日起至7月16日，在友和網店輸入指定優惠碼，再使用 Alipay HK 付款，即可用優惠價買走各款精選電器。在 Alipay HK 手機 App 更可以領取友和 ＄50 電子優惠券，購買時折上折。

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300GB 5G 本地流動數據(csl. 圖片)

如你用 Tap & GO 申請領取 ＄5000 電子消費券的話，於7月12日至10月31日期間，更可以政府發出的消費券計劃成功登記短訊，到 csl 專門店或 1O1O Center 免費換領 csl/1O1O 5G 300GB 本地流動數據卡一張，每30日100GB數據限額，即可以使用長達90日。

同場加映：消費券登記｜4組電話專發短訊抽查 3日內須回覆 遲覆後果好嚴重

$5000 消費券計劃登記申請｜相信大多數人應該都完成了消費券登記申請，但原來並非登記完就可以「坐定粒六」等收錢。近日有網民在Facebook 群聚開 post，表示被選中抽查「在港居住」要求是否符合，起初更以為是新型騙案，原來政府的確委聘了承辦商抽查登記人「在港居住」要求。

👇👇消費券會抽查登記人資格 認住這個特定電話防詐騙 遲覆有咩後果？👇👇

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同場加映：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高

消費券於 Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和 Tap & Go 將分兩期發放，八達通則分三期，不少人都已經想定用來買什麼。根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

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