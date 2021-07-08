iPhone 13 Pro機殼流出　透露重大改動　這位置升級比上代大一圈

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一直有傳言指 iPhone 13 系列將全線用上感光元件移軸式防震主鏡，同時攝像模組將較現版本更大。其中雙鏡版 iPhone 13 及 13 mini 就似乎改用對角鏡頭排列，而 iPhone 13 Pro 跟 12 Pro 攝像模組分別，就可由疑似流出機殻、套於 iPhone 12 Pro 身上就能更具體地看到。

日前有國內爆料達人，展示了一張疑似 iPhone 12 Pro 套上 iPhone 13 Pro 保護殻的大小比對相片，當中可看到相比現有的 iPhone 12 Pro 鏡頭位，iPhone 13 Pro 機殻所覆蓋空間足足大上一圈，預計將佔據機背上方大半位置。

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而比對稍早前流出疑似 iPhone 13 系列「全家福」機模相片，當中左方兩款疑似 iPhone 13 Pro Max 跟 iPhone 13 Pro 的攝像模組大小、跟預計面積不變只是改變了鏡頭排列的 iPhone 13 跟 iPhone 13 mini，亦似乎讓上文提及的 iPhone 13 Pro 機殻說法較具可信性。

綜合現有資訊，iPhone 13 Pro 跟 Pro Max 的攝像模組雖然更大，不過鏡頭組攝影表現亦同樣作出提升，除傳聞主鏡頭用上面積更大的感光元件外，亦有說法指遠攝端會配備焦距更遠的鏡頭組件（但仍非潛望式鏡頭）。

相關圖輯：按圖放大看 iPhone 13／12s 新功能 18 大傳聞總匯👇👇👇

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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