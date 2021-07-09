撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-09 16:12

Google 員工漫畫大控訴｜作為全球最大的科技企業之一，Google 一直是不少人夢寐以求想要進入的公司，但真實進去工作的話又是否真如大家所想像般美好？有前 Google 員工最近就在網上發布了大量他在 Google 工作期間畫下的漫畫，大數任職 Google 工程師期間的不滿！

Google 前員工過百漫畫作品諷刺大公司文化流弊

Manu Cornet 在過去 10 多年間一直在 Google Search 以及 Gmail 部門以軟件工程師的身份工作，直到今年稍早才正式離任。

Manu Cornet 在任期間，對於 Google 為中國「度身訂造」一個加入審查機制的搜尋引擎感到不滿，又反對 Google 與美國入境部門合作以篩查入境難民（網上圖片）

在近距離地觀察過 Google 之後，Manu Cornet 認為 Google 對外宣傳多年的「不作惡（Don’t be Evil）」信條只是空口說白話，在 2018 年，他就在網上發布了其在任職 Google 期間所畫的漫畫《Goomics》，有不少都是為了諷刺 Google 不為人知的虛假或可笑的一面。

在多達 300 多張的漫畫當中，有不少是出自員工之間的公認笑料，故未必人人看得明，《香港01》科技玩物記者就精選了其中的 30 張加上翻譯／解說，讓各位看得更明白👇👇👇

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Goomics 目前已經全放在網站上免費閱覽，Manu Cornet 亦有將漫畫結集成書，不過想買的話就需要在美國 Amazon 訂購。

同場加映：Android用戶快刪！580萬人中招 9個App含木馬病毒偷Facebook密碼

網絡保安公司 Dr.Web 較早前公開了 9 個 Android Apps，指其會在 Apps 內植入偽裝的 Facebook 登入頁面，當用戶在頁面登入後，不法份子即可以套取用戶的 Facebook 帳戶及密碼，若不及時處理的話，將有可能導致 Facebook 帳號被盜用。

是次受影響的 Apps 種類包括星座、健身以至極多人會下載的相片編輯等等，合共下載量超過 580 萬次，各位可以查看自己有否下載相關 Apps，除了要儘速刪除，必要時最好轉換密碼以及確保 Facebook 已經設定好二步認證。

👇👇👇按圖放大看 9 個植入 Facebook 木馬 Android Apps👇👇👇

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