Back To School 2021｜繼 Apple 推出「BTS」優惠後，Studio A 也將出了 2021 的學生開學優惠，多款 MacBook 和 iPad 都以優惠價發售。使用教育優惠價買指定產品，更會送 7合1 Hubs 或藍牙鍵盤。



（香港01美術製圖）

在 Studio A 用教育優惠價買指定型號MacBook，即送Verbatim 7合1 Hubs，或可再加$99升級 Magic Mouse 2／+$299升級 VAP 6合1 外接256GB SSD。同時，用正價加購 SA Care，即送Magic Mouse 2。

（香港01美術製圖）

👇👇【點圖放大睇】Studio A Back To School 2021 優惠 MacBook／iPad 指定型號減近千元（只適用於門市取貨）👇👇

+ 22

豐澤由即日起至 27／7 日，網店限定舉行「品牌勁賞週」，今期帶來 Samsung 多款產品激減優惠，包括 Galaxy Buds 耳機﹑4K 電視﹑Galaxy Book Flex 2 手提電腦，以及多款家電。

👇👇豐澤品牌勁賞週 Samsung 產品優惠 耳機／電視／手提電腦減價優惠👇👇

+ 19

同場加映：Apple Back to School 2021｜買Mac﹑iPad送AirPods 9大優惠一覽



Apple Back to School 2021 香港區的優惠終於推出，主要優惠和美國 BTS 一樣，在 Apple 教育商店買精選型號的 Mac 和 iPad，即免費送一隻 AirPods，更可以加錢升級 AirPods 2 或 AirPods Pro。以下將整合 Apple Back to School 2021 產品優惠，以及比較每款價格折扣。

👇👇Apple Back to School 2021 9大優惠一覽👇👇

+ 16

想睇埋 3 款 AirPods 先達回收價參考？即睇：Apple Back to School 2021｜買Mac﹑iPad送AirPods 9大優惠一覽

同場加映：東京奧運2020直播｜5間電視台+手機APP直播比較 鬥方便鬥齊全



東京奧運2020 終將在 7 月 23 日開幕，延遲了足足一年的東京奧運，雖要閉門作賽，但仍無阻全球觀眾欣賞盛事的熱情。香港政府購入東京奧運播映權，分發給 5 間電視台進行直播，包括ViuTV﹑TVB﹑香港開電視﹑Now TV 和有線電視。觀眾除了打開電視機外，透過不同的電視台應用程式，也能免費觀看奧運賽事，以下將比較 5 間電視台的奧運直播服務和時間。

👇👇點擊圖片看 五間電視台東京奧運免費直播服務比較👇👇

+ 10

想睇埋首週奧運焦點賽事表？即睇：東京奧運2020直播｜5間電視台+手機APP直播比較 鬥方便鬥齊全