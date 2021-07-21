全民造星IV 參賽者 YouTuber 美女｜ViuTV 選秀真人騷《全民造星IV》今次打正旗號要組成新女團、招募全女班參賽者，早前更已經舉行了第一次面試，而在面試陣容中不乏一眾熟悉面孔，當中有5位更是在 YouTube 界赫赫有名的網絡女神。



《全民造星IV》5 大 YouTuber 美女參賽者起底

《全民造星》系列各季的主題都有所不同，《全民造星IV》就以女團為題，見 MIRROR、ERROR 紅到發紫，自然吸引不少美女面試參加。

而在云云 4000 位參賽者當中，不少皆已經有一定的幕前經驗，甚至曾經參與過 ViuTV 及其他電視台的大型節目，例如在網絡打滾多年的「火雞姐」丁可欣就是其中之一。

丁可欣本身是一位職業舞蹈員，2016 年因在網絡上扮演潑辣角色「火雞姐」發表獨到言論而走紅，其後嘗試向演員、歌手之路進發，雖然近年受負面新聞影響，但仍無阻其在 YouTube 及各大平台上繼續幕前活動的決心（黃寶瑩 攝）

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《全民造星IV》最終選拔誕生的女團嚴格上來說並非 ViuTV 首個，因為在今年稍早，ViuTV 就製作出短劇《YOLO的練習曲》，當中就找來多達 20 個女演員組成「YOLO」女團，個個在演藝界都有一定資歷，除了有演員、模特兒出身的女孩，還有幾個來自網絡界如 YouTube、IG 或其他直播平台的美女。

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同場加映：連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

除了 ViuTV 有新節目，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

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