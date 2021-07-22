Beats Studio Buds入手也有一周時間了，最近周圍也有不少朋友問我它與AirPods Pro該選誰，或者要不要繼續等AirPods 3（或者叫AirPods Pro 2）。至於AirPods 3什麼時候發布誰也說不好，它也不是本篇文章要談論的內容；通過這些天的體驗和對比，今天筆者就和大家聊聊Beats Studio Buds和AirPods Pro各自的優缺點，以及哪個耳機更適合你，開始吧。



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外觀/手感：Beats Studio Buds質感更好

首先在外觀上，Beats Studio Buds有黑/白/紅三色可選，鋼鐵直男的我毫不猶豫的選了黑色；AirPods Pro只有白色，這個真沒得選。Beats Studio Buds實物拿到手非常喜歡，充電盒是那種細微的磨砂質感，不沾指紋也不油膩，用了一周也基本沒有出現明顯的劃痕；而反觀AirPods Pro，還是乖乖的戴套吧。

Beats Studio Buds身材比AirPods Pro要肥一些（我說的是充電盒），重量也多了約3g，但是這點重量其實可以忽略不計，夏天穿短褲放進口袋裏都沒什麼問題，並不會因為鼓出個大包引來旁邊小姐姐對你側目。

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耳塞佩戴及操作體驗：各有優劣，看你怎麼取捨

來到耳塞，這部分也是我重點想說的。Beats Studio Buds的耳塞採用「豌豆」形設計，由於沒有耳柄，體積明顯比AirPods Pro小了不少，重量也比AirPods Pro輕了那麼一丟丟（0.4g）。兩款耳機都是入耳式設計，也都附送了不同尺寸的硅膠套，耳機買回來第一件事就是把所有耳套都試戴一遍，找到最貼合的，這個非常重要。

從我個人的佩戴感受來說，Beats Studio Buds的舒適度比AirPods Pro好。例如持續佩戴2個小時後，Beats Studio Buds依然可以很舒適的貼在我的耳道裡，但AirPods Pro卻讓我的耳朵感到脹痛；日常通勤也是如此，AirPods Pro長時間佩戴後導致的脹痛感會迫使我摘下耳機休息一會，但Beats Studio Buds卻沒有給我造成這樣的困擾。

佩戴舒適度佔優，Beats Studio Buds的操控體驗卻不及AirPods Pro，這也是我覺得比較遺憾的一點；因為你要知道，Beats Studio Buds的左右耳塞上配備的是實體按鍵，通過手指按壓來完成操作（真的是要壓下去），所以有的時候按壓力度沒控制好，很容易按得耳朵疼。好在這個問題在你熟悉了耳機的操作力度後會得到明顯緩解，耳痛的問題不會頻繁出現，但也會偶爾出現。

相比之下，AirPods Pro的壓感式按鍵的操作體驗就好很多，手指的按壓力不會傳遞耳朵上，也就不會出現耳痛的問題。另外，壓感式按鍵的好處在於並不需要你真的按下去，基本上兩根手指輕輕一捏，就能完成操作，所以控制按壓力度的問題在AirPods Pro上就不需要考慮了。

所以，在佩戴及操作體驗上兩款耳機各有利弊，要舒適佩戴還是舒適的操作體驗？我個人還是傾向於舒適的佩戴體驗，因為操控耳機我還可以通過手機來完成，但舒適的佩戴體驗只有耳機本身才能做到。

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降噪效果：AirPods Pro完勝

關於降噪效果，這裏先說結論：AirPods Pro不論是主動降噪還是通透模式，都完勝Beats Studio Buds；但需要強調一點，並不是說Beats Studio Buds的降噪垃圾（其實也還不錯），而是AirPods Pro的降噪太好，這點大家要清楚。另外就是在連接蘋果設備後（如iPhone），兩款耳機都可以在屏幕下拉菜單裏控制「降噪」、「關閉」和「通透模式」，也可通過長按耳機功能鍵來控制，操作邏輯完全一樣，這點還是非常容易上手的。

AirPods Pro我已經用了一年多，上到飛機艙下到地鐵車廂，我無一例外都在用它；降噪效果出色，耳壓感小，連平時的午休小憩，我都會戴着它睡一會。當然，其他的真無線降噪產品我也體驗過很多款，但還沒有找到可以替代它的產品。

對比之下，Beats Studio Buds的降噪深度明顯不如AirPods Pro，以地鐵車廂為例，前者在開啟降噪後依然會聽到一部分轟隆隆的低頻噪音，而後者聽到的低頻噪音則明顯弱了很多，這是最明顯的區別；其次，在通透模式下，Beats Studio Buds聽上去也沒有AirPods Pro來的清晰和自然，有種發「悶」的感覺，所以有時候我還是會摘下耳機與別人交談。關於這部分，我的結論已經非常明確了，這裏就不再贅述。

音質聽感：AirPods Pro平淡無奇，Beats Studio Buds激情滿滿

如果說AirPods Pro的聲音特點是偏向「性冷淡」，三頻平衡，雖然沒什麼短板，但也挑不出亮點，那麼Beats Studio Buds絕對是個熱情奔放的姑娘，可以帶給你很多激情；所以從聽感上來說，Beats Studio Buds無疑是更抓耳的，尤其是聽流行樂，它的低頻量感更足，也更有彈性，同時又不會掩蓋中高頻該有的細節，這是我覺得明顯比其他很多強調「動次打次」的耳塞表現更好的地方。

AirPods Pro的音質真的沒什麼可多說的，平淡的聲音並不是它的缺點，相反，這也使得它可以駕馭更多的音樂風格。換句話說，初聽AirPods Pro可能並不覺得抓耳，但久聽又不會覺得疲勞；所以論耐聽的話，AirPods Pro還是有它獨特的優勢，這就要看你自己更喜歡哪種耳塞的聲音風格了。

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雙設備切換：AirPods Pro得心應手，Beats Studio Buds很不習慣

作為蘋果全家桶用户，我早已習慣AirPods Pro在Mac和iPhone之間一鍵切換的那種流暢感，但在Beats Studio Buds上，這種體驗則是明顯差了一大截。例如我要把耳機從iPhone切換到Mac上，必須先打開Mac的藍牙設置界面，再點擊耳機完成連接，有時候可能還要等待十幾秒，好在連接完成後我也可以在Mac上控制耳機的降噪和通透模式，這點與AirPods Pro保持一致，但整體體驗依然不及AirPods Pro。

其實這也不難理解，AirPods Pro畢竟是Apple的生態產品，打通多設備之間的互聯是最基本的需要，這也是目前所有手機廠商都在做的事情；但前提是你必須擁有Apple生態全家桶，至少也要湊齊iPhone和Mac這兩樣產品。

Beats Studio Buds同時面向的是Apple和Android兩大陣營的用户，自然無法只顧及一邊，所以即使Beats Studio Buds在Apple生態產品上的互聯體驗不如AirPods Pro，也是因為它的定位就是要顧及Android用户的使用體驗，可以理解。

續航：Beats Studio Buds單次續航佔優，AirPods Pro整體續航佔優

Beats Studio Buds在打開主動降噪或通透模式下，耳機單次最長可使用5小時，搭配充電盒最長可使用15小時；關閉降噪或通透模式，耳機最長可使用8小時，配合充電盒最長可使用24小時。如果需要額外電量，Beats Studio Buds採用的Fast Fuel閃充技術充電5分鐘，可持續播放1小時。

AirPods Pro這邊，在打開主動降噪或通透模式下，耳機單次最長可使用4.5小時，搭配充電盒最長可使用24小時；關閉降噪或通透模式，耳機最長可使用5小時，配合充電盒可超過24小時。AirPods Pro同樣採用Fast Fuel閃充技術，充電5分鐘，可持續播放1小時。

從整體續航（耳機+充電盒）上來看，AirPods Pro的優勢更明顯，但從耳機單次使用的續航時間來說，Beats Studio Buds又稍佔優；其實在我看來這兩款耳機的續航都夠用，我的日常使用習慣是隨用隨充，很少出現一直用到耳機和充電盒都徹底沒電為止，所以對我來說，這個續航表現沒什麼問題。

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總結及選購建議：

能看到這裏的同學，我想你們應該會比較清楚哪款耳機更適合你了。換句話說，要音質還是要降噪，這個應該也不太難取捨吧？另外從價格來看，Beats Studio Buds售價1249元，因為是新品所以基本沒什麼優惠；而上市已經超過一年半的AirPods Pro，目前優惠價格普遍在1500元左右，還是有一定價格差的。另外，對於Apple生態用户來說，AirPods Pro無疑會帶來更好的體驗，但對於Android用户來說，選Beats Studio Buds肯定更值，所以到底怎麼選，你心裏肯定已經有了答案。

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