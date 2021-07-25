口腔健康很多人都會忽略，到問題出現時，又要捱痛和支付高昂的整牙費用才懂得珍惜牙齒。為了徹底清潔，部分人會改用電動牙刷，但市面上眾多品牌和款號，每款電動牙刷的表現差距如何呢？中國消委會測試 25 款電動牙刷，包括外國和中國品牌，如Oral-B、Panasonic﹑小米等，由 4 個評分標準，測試電動牙刷表現。



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

用家最關心的，應該是電動牙刷的清潔效果。中國消委會將蔬菜泥塗在牙齒模具上，再用電動牙刷清潔，對每隻牙上殘留的菜漬面積進行評分。結果發現，當中有 16 款電動牙刷的清潔效果相對較好，有4款欠佳，菜漬仍明顯殘留在牙齒上。

👇👇中國消委會測試 25款電動牙刷效能比較（以產品售價排序）👇👇

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資料來源：中國消費者協會

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冷氣遙控器上可以選擇的模式五花八門，不過很多人都不知道應該如何選擇。理大電機工程系教授鄭家偉接受《香港01》科技玩物頻道訪問時指，原來選這種模式可以更涼快之餘，還慳兩成電！

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同場加映：天氣酷熱｜MUJI／消委會教路 風扇放這位置最涼 冷氣效能秒提升



本港天氣持續酷熱，今日（13日）市區高見攝氏35度，上水更直逼37度！市區「熱焫焫」，最好便是留在室內地方乘涼降暑，不過單靠一部冷氣機未必足夠，可能要加上風扇雙管齊下，才會感到乾爽涼快！Muji及消費會就教路風扇如何配合冷氣才能更涼。

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