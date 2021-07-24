iPhone 12 Pro夜拍香港紅樹林，生態專家追跡本地獨有稀有生物｜雖然香港有不少地方擁有大片的紅樹林，而且保育價值非凡，可是香港人對紅樹林卻只是一知半解。7月26日正是「國際紅樹林⽣態系統⽇」，本地生態專家Kayson Lo希望提高港人了解紅樹林價值，決定自發實行「夜拍紅樹林」的計劃，以最少的裝備晚上夜遊本地多個紅樹林，展現鮮為⼈⾒的夜間⽣態。



⽣態專家Kayson Lo正因為紅樹林物種多樣性豐富，⽽愛上其潮間帶，但⾒本地相關保育資訊未能普及⼤眾層⾯，故於決定在今年國際紅樹林⽣態系統⽇前，利⽤iPhone 12 Pro Max夜間模式拍下汀⾓、東涌灣、⽔⼝灣及⽩泥的紅樹林，展現它們鮮為⼈⾒的夜間⽣態。

香港紅樹林⾯積總佔510多公頃，雖然相對全球紅樹林佔比較低，但⽣態價值卻不容⼩覤。（受訪者提供）

紅樹林的價值

紅樹林是海陸邊界上罕⾒、壯觀且豐富多產的⽣態系統比⼈造防波堤更可靠，能緩衝風暴與海嘯的能量，保護當地居⺠免受風暴潮侵害保護了該地豐富的⽣物多樣性，為⿂類和甲殼類動物提供寶貴的棲息地紅樹林⼟壤有⾼效的碳匯能⼒，可吸收⼤氣層的碳儲存於⽔底⼟壤數個世紀，以每英畝計，紅樹林的儲碳能⼒是陸棲森林的10倍。

不過紅樹林消失的速度，亦比全球森林總損耗速度快3⾄5倍，當⽣存環境受到破壞，紅樹林及其他沿海⽣態系統就會釋放數個世紀以來所儲存的碳，繼⽽擴散⾄⼤氣層中，形成溫室氣體。

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