iOS 14.7 正式版推出，修復了測試版的 37 個重大安全漏洞，不過用戶較關心的可能是更新後 iPhone 的電池表現。專門測試 Apple 產品的YouTuber「iAppleBytes」，就把 7 款 iPhone 升級為 iOS 14.7，並測試它們的電池續航力。



iPhone SE 1（香港01美術製圖）

iPhone SE 2（香港01美術製圖）

「iAppleBytes」測試的機型包括 iPhone SE﹑iPhone SE 2、iPhone 6S、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XR 和 iPhone 11，以螢幕光亮度25％﹑開閉自動亮度和電量在100％下，透過 Geekbench App 測試。7款中，最高電池續航力比 iOS 14.6 增加了約 26分鐘，只有一款耗電量增加。

👇👇iOS 14.7電池續航力測試 邊款iPhone更新完更耗電？👇👇

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資料來源：iAppleBytes

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同場加映：5G速度比較｜SpeedTest公布香港測試數據 CMHK、3、csl邊間最快？



手機用家經常用來測上網速度的「SpeedTest」應用程式，近日公布了 2021 年香港 Q2 的 5G 速度數據，分開 4 間電訊商的 5G 網絡表現，沒想到第一名比最後一名速度快接近 100 Mbps。同時，「SpeedTest」公開了 Top 5 5G 手機的速度，熱門的 iPhone 12 Pro Max 竟只排在第五名，前 4 名由 Android 機包辦，甚至全部都來自同一品牌。

👇👇SpeedTest公布香港2021 Q2 5G速度數據 第一名完全拋離對手👇👇

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同場加映：iPhone 12 MagSafe充電池實測 Android竟然用得 5個入手的理由



iPhone 12 MagSafe充電池實測｜Apple專門為iPhone 12系列設計的MagSafe外置充電池正式推出！直接磁吸在機背上為手機無線充電，究竟拎上手手感如何？充電效率又比一般充電池高嗎？果迷值不值得買？記者實物在手立刻開箱實測，看看有何特色值得果迷入手。

👇👇即睇記者實測MagSafe充電池各項重點，以及果迷5個值得入手理由👇👇

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想睇埋iPhone SE 3 6大新機重點？即睇：iPhone 12 MagSafe充電池實測 Android竟然用得 5個入手的理由