iPhone攝影大賽2021（IPPAAWAREDS）得獎作品相集｜一年一度的以iPhone拍攝作主題的IPPAAWARDS 2021最後得獎作品終於揭曉，今年總冠軍作品以及年度攝影師是由匈牙利攝影記者所奪得，而且更難得是他只是以5年前舊款iPhone 7拍攝，可見就算舊iPhone，只要識得用都可以拍攝出色作品。



今年的IPPA得獎作品來⾃全球17個國家，從數千張來⾃全球超過140個國家的投稿所選出來的，無論照⽚的主題是⼤城市中的繁複建築，抑或⼀朵花朵，都能呈現出⼈與風⼟的⼒量，令⼈震撼。

總冠軍獎 (Grand Prize Winner) 作品（IPPA）

今年IPPA總冠軍獎（Grand Prize Winner）和年度攝影師（Photographer of the Year Award）得主為來⾃匈牙利攝影記者 Istvan Kerekes，而他的得獎作品使⽤iPhone 7所拍攝，相內兩位衣衫襤褸的牧⽺⼈在肩頭扛著兩隻羔⽺，臉上的風霜和背景的淒涼，與羔⽺的柔軟呈現出極大對比。

IPPA攝影師獎第⼀名（First Place Photographer of the Year Award）

而攝影師獎第⼀名（First Place Photographer of the Year Award）則為來⾃印度的Sharan Shetty，作品「Bonding」由 iPhone X拍攝男⼈與⾺在⼀⽚荒蕪中彼此⽀持與安慰。

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同場加映：7月26日正是「國際紅樹林⽣態系統⽇」，本地生態專家Kayson Lo希望提高港人了解紅樹林價值，決定自發實行「夜拍紅樹林」的計劃，以最少的裝備晚上夜遊本地多個紅樹林，展現鮮為⼈⾒的夜間⽣態。



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同場加映：最近Apple與PlayStation合作，為PS5玩家帶來福利！只需要擁有PS5的機迷，都可以免費獲取6個月訂閱，任睇Apple Original影片。究竟如何取得？以及有什麼值得追看的影片及劇集？下文詳盡解說。



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