九巴微保險免費登記教學，巴士上遺失手機、銀包有錢賠！不少大頭蝦曾經在巴士上跌手機、遺失銀包，損失慘重。最近九巴與保險公司合作推出巴士乘客微保險，九巴月票用家免費登記，車上遺失手機、銀包，甚至發生意外都有得賠！究竟如何登記？下文詳盡解說。



九巴與本地初創保險科技公司「YAS微保險」及香港忠意保險合作，向18-70歲持有香港身份證及持有有效「九巴月票」的乘客，提供巴士乘客微保險「BUS RYDE」保障。合資格的乘客只要在登記後，即可無間斷自動受保。而且首次登記後，乘客每次延長「九巴月票」，保障亦會自動延續。

九巴月票用家獨享免費微保險（資料圖片）

保險提供個人財物合共最多$2000（包括手提電話、耳機、銀包等）及最高$5000意外醫療保障，減低遺失個人財物引致的損失。

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登記頁面：https://yasss.info/bus-ryde

同場加映：今次是疫情後首次動漫節，似乎非常旺場，記者於現場拍攝大量Cosplayer圖輯，就算大家沒有時間到場，都可以欣賞現場美照。



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