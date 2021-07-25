【香港動漫電玩節2021／ACGHK 2021／動漫節／Cosplay照】今年動漫節由7月23日至7月26日於灣仔會展舉行，今次是疫情後首次動漫節，似乎非常旺場，尤其星期六日入場排隊更要花3-4個小時，認真令不少動漫迷意想不到。香港01記者於現場拍攝大量Cosplayer圖輯，就算大家沒有時間到場，都可以欣賞現場美照。



似乎因為去年因為疫情而取消動漫節後，加上快將派發5000蚊消費券，今屆動漫節比想像中還要熱鬧。尤其是星期六、日，除了動漫粉絲外，更有不少家庭一家大細來玩，令到排隊入場時間至少3-4小時以上，令人驚訝。為了一些沒有前來現場，或看到如此長龍後放棄進場的動漫迷，記者一連三日於會場內拍攝大量Cosplayer美照，讓大家慢慢欣賞。

👇👇看看今年動漫節如此旺場，排隊至少3-4小時才可進入👇👇

👇👇即睇7月25日 動漫節第三日 場內Cosplayer美照圖輯👇👇

（林勇攝）

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動漫節2021 Day 2 7.24 Cosplayer照片 (點圖放大)🔎🔎

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按圖放大動漫節2021 Day 1現場直擊及逾百Cosplay照🔎🔎

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按圖放大ACGHK 動漫節2021 Day 1 Cosplayer照片🔎🔎

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