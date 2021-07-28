東京奧運｜不止《入樽》BGM　還有高達亂入賽場　11個東奧ACG場面

【東京奧運2020／奧運／東奧】東京奧運已經開幕，除了欣賞各項精彩賽事及運動選手們的發揮之外，日本作為動漫遊戲大國，亦自然有在奧運中發揮其「軟實力」在奧運多處中加入動漫元素，以下盤點11個奧運動漫場面，動漫遊戲遊看奧運時更添一份親切感！



東京奧運2020動漫遊戲元素多 官方／選手／民間都有份

關於東奧的動漫遊戲元素，最多人留意到的自然是進場開幕式時大會採用了大日本遊戲音樂作進場曲；但其實不單是進場式，而是整個奧運各處都可見和動漫遊戲有關的場面。

相信獵人們都會輕易聽出《英雄之証》。

按圖放大你留意不到的11個奧運動漫場面👇🏻👇🏻

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