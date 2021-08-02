消費券首期 $2,000 已經發放！還未想到在哪裡消費？CSL Mobile 推出的限定開倉優惠，有超過 2000 件數碼產品限量搶購，可能有你心水選擇！例如13 吋 MacBook Air M1 低至半價出售，而且支援全部 4 種消費券電子支付和夾單付款，$3,899 即可帶走 MacBook Air M1手提電腦。



由於今次的優惠只在限定店進行，以及每款激減產品都是限量推出，所以記得預早 mark 定心水目標，最有效地使用手上的消費券。



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

由 2021 年 8 月 3 日至 15 日，可到 3 間 csl 和 1010 旗艦店，以低至3折的優惠價搶購限量產品，包括 iPhone 12 Pro Max﹑Switch 主機及遊戲﹑Momax 家電產品等。當中記得認為最吸引的，必數半價 13 吋 MacBook Air M1 手提電腦，想知有什麼精選推介必搶？即點下圖放大了解：

👇👇csl限定店開倉 MacBook Air半價 超過2000件熱賣產品低至3折（每名顧客只限選購一件產品）👇👇

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消費券優惠

全線 csl 專門店和 1010 Center 都支援消費券所有支付工具，包括 Tap & Go﹑八達通﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK，並歡迎夾單付款。如夾單支付選購產品或繳交流動電話賬單，即可獲得 ＄200 手機或配件禮券。同時在全線 csl 專門店和 1010 Center 購物滿＄2,000，更可獲得 csl／1010 5G 300GB 本地流動數據（每30日100GB），在90日內體驗 CSL Mobile 5G 流動通訊和增值服務。

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同場加映：OK便利店領消費券送$20現金券 最好下載手機APP 領前必知8件事



8月1日政府派發第一期消費券，全港多區都有便利店大排長龍！OK便利店推出領取消費券現金獎賞，市民只要在推廣期內於OK便利店以八達通成功領取消費券，就可以額外獲贈20元OK現金券。然而期間若然做錯一件事，就會錯失收到現金獎賞機會，所以領取之前不妨先留意以下8件事！

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同場加映：消費券買手機 Sony/ASUS/小米/三星5G 10部$2000價位手機推介



消費券買手機｜政府發放消費券的第一期＄2000在 8 月 1 日正式發放到首批登記的市民手上，突然多出一筆錢，不少市民都指會用來購置新手機，而除了早前為大家介紹＄2000 內可以買到的平價手機之外，《香港01》科技玩物記者亦找來 10 部需要在＄2000 以上稍補一筆錢，但規格、品牌相對更佳的手機供各位選擇。

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