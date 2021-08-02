Tesla Model Y實車到港，最平32萬9800起，最抵玩SUV純電動車，西九文化區限時展出！近年不少車迷們期待的Tesla Model Y終於正式抵港，最平32萬9800元就可以入手電動SUV，續航力至少455km，實在吸引。身為車主的記者當然第一時間參予抵港活動盛事，即試新車是否如所料般實用？



Model Y目前是Tesla首部大眾化的SUV電動車，雖然車身比Model X稍矮稍小，但明顯比早年推出的「平民版」Model 3內籠稍大，坐得更舒服。香港版暫時只返「5座位」版本，但額外附贈更多add-ons送給車迷，如HEPA高效過濾系統及生物武器防禦模式。選購時可以選擇3款不同續航力、性能版本，而各版本的交付時間不同。

不少車迷期待的Tesla Model Y終於正式到港，最快9月就可以交車。（龔嘉盛 攝）

👇👇即睇Tesla Model Y實車，看看車內籠有多大，以及三款可選車型資料及售價👇👇

+ 21

另外，Tesla今日（8月2日）亦公布將會在8月3日起推出分段式Supercharger充電收費，由以往全日$3.1/kWH，新收費改為繁忙及非繁忙時間收費（晚上9時至晚上8時為非繁忙時間，$1.55/kWH半價收費）。



Tesla Model Y將會在8月5日至6日（中午12時至晚上9時），於西九龍文化區Freespace大盒展出，如想參加參與，先要網上或致電預約才可。

如對新車有興趣的車迷，可預約前往睇車。（龔嘉盛 攝）

預約網址：https://bit.ly/2Voh2OQ

同場加映：年初消委會最新汽車評測報告，34款電動車、燃油車、混能車比較，實測了多達34款新車，包括11款電動車、3款混能車及20款燃油車，看看多款車在不同的評測下，哪一款取得最高分數。



👇👇即睇消委會34款新車規格、售價及評分，以及11款電動車的續航力比較👇👇

+ 100

想睇更多消委會對新車評分重點 👉消委會34款新車評比 電動車/燃油車/混能車比較 入手前必知4點