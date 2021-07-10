撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-07-10 07:00

＄5,000 電子消費券相信很多人都已經完成登記，等 8 月 1 日在電子錢包收錢，無論用八達﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 登記都好，已想好要用 ＄5,000 買什麼了嗎？如果打算入手平板電腦的話，以下內容就適合大家參考。美國消委會在市埸上找來 40 款平板電腦進行評測，包括效能﹑螢幕﹑使用方便程度等，評選出2021年最佳的平板電腦。

美國消委會把評測分成兩組，8吋以下和9吋以上螢幕尺寸的平板電腦，當中包括大熱款式 Apple iPad Pro 12.9 和 Samsung Galaxy Tab S7 等，目前仍心大心細，未知選擇 iPadOS 還是 Android 系統好？即放大下圖了解美國消委會評測排名：

👇👇外媒評測 9 款 8 吋以下 2021 最佳平板電腦（按排名倒序排列）👇👇

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👇👇外媒評測 31 款 9 吋以上 2021 最佳平板電腦（按排名倒序排列）👇👇

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資料來源：Consumer Reports

同場加映：消費券登記｜4組電話專發短訊抽查 3日內須回覆 遲覆後果好嚴重

$5000 消費券計劃登記申請｜相信大多數人應該都完成了消費券登記申請，但原來並非登記完就可以「坐定粒六」等收錢。近日有網民在Facebook 群聚開 post，表示被選中抽查「在港居住」要求是否符合，起初更以為是新型騙案，原來政府的確委聘了承辦商抽查登記人「在港居住」要求。

👇👇消費券會抽查登記人資格 認住這個特定電話防詐騙 遲覆有咩後果？👇👇

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想睇$5000消費券揀選攻略？即睇：消費券登記｜4組電話專發短訊抽查 3日內須回覆 遲覆後果好嚴重

同場加映：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高

消費券在 Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和 Tap & Go 將分兩期發放，八達通則分三期，不少人都已經想定用來買什麼。根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

👇👇Apple Store／iPhone經銷商支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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想睇埋消費券哪個平台買iPhone 最高回贈？即睇：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高

同場加映：$5000消費券｜4大電器商拆單／分期攻略 一招夾單買iPhone免補錢

$5000元消費券已開始接受登記，不少市民都想用消費券購買電子產品，不過消費券只有$5000，如果想免補錢買iPhone有甚麼方法？《香港01》科技玩物記者蒐羅4間電器商的消費券付款方式，市民可以選擇合併數個支付平台，甚或分上下兩期付款，不用擔心消費券不夠錢支付！

👇👇如果想買iPhone等價值較高的數碼產品，原來有方法拆單／合併單／分期付款👇👇

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