7～8月全球公布和推出了不少引人注目的科技新品，遊戲界有 Switch OLED 和 Valve Steam Deck，耳機方面又有外型出眾的 Nothing Ear 1。以下將為大家整合7～8月，15件必睇的焦點科技新品，睇完再決定是否要出動消費券入手部分產品吧。



Switch OLED（香港01美術製圖）

【Switch OLED】

7月上旬，Nintendo 突然公布推出Switch OLED，將在10月8日上架。雖然不是玩家期待已久的「Switch Pro」，而且解析度仍保持1280x720，不過6.2吋OLED螢幕多少也有點吸引力。

MagSafe 外接式電池（香港01美術製圖）

【MagSafe 外接式電池】

Apple推出的首個行動電源，利用MagSafe磁石貼合iPhone 12或iPhone 12 Pro機背，即可進行無線充電，當插上Lightning線，更能以15W功率無線充電。

👇👇7月、8月科技新品清單👇👇

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