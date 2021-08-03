華為P50 Pro評測︱攝影體驗再度革新　強大硬件配開創性影像技術

7月29日晚，華為舉辦了萬象新生 · 華為旗艦新品發布會，會上發布了華為P50系列旗艦新機、華為智慧屏 V75 Super等旗艦級新品，其中最吸引大家關注的自然是華為P50和華為P50 Pro兩款旗艦手機新品。特別是華為P50 Pro的影像體驗成為了大家關注的焦點，下面便為大家帶來華為P50 Pro 雪域白 麒麟9000版的簡要上手評測。



▼▼▼點擊即睇HUWEI P50 Pro 5大評測重點，下文有更詳盡解說▼▼▼

+ 8

萬象雙環 自然配色設計

將華為P50 Pro拿在手上，最吸引人目光的莫過於其被「萬象雙環」的後置鏡頭模組設計，多層疊加的結構設計很好地減輕了後置鏡頭模組凸起所帶來的突兀感。華為P50 Pro的機身後蓋採用了玻璃材質，但是其觸感十分的温潤，而且在能夠帶來鏡面觀感的同時做到了良好的抗指紋沾染特性。

結合3D微曲的正面屏幕設計，華為P50 Pro的整體握持感十分舒適，機身質感更勝於很多旗艦機型。並且由於其極致緊湊的機身設計，即使擁有6.6吋的大屏，對於男生來說單手握持毫無壓力，手指可以輕鬆觸碰到屏幕的大部分區域。

本次上手的是華為P50 Pro的雪域白配色版本，雪域白配色是HarmonyOS系統標誌性的一款非純色配色，其取材自大自然中現實存在的雪山顏色，這樣自然顏色的應用不但可以帶給用户一種柔和的視覺體驗，同時也能夠與全新華為影像系統的原色呈現主題相呼應。

+ 3

無界視覺體驗 120Hz曲面屏

華為P50 Pro的正面屏幕採用了6.6吋柔性OLED曲面屏設計，結合採用了前置鏡頭屏幕上方居中挖孔式的設計，可以有效避免前置鏡頭對於屏幕畫面的干擾，帶來沉浸式的觀感，特別是播放影片或者是欣賞照片時帶來一直「無界」的視覺體驗。

華為P50 Pro的支持120Hz屏幕刷新率和300Hz屏幕採樣率，同時支持全局P3色彩管理以及10.7億色顯示，可以在準確呈現數字化內容的同時保證用户在使用華為P50 Pro進行內容創作時可以獲得正確的色彩畫面參考。

暢爽高幀遊戲 麒麟9000 SoC

華為P50 Pro首發版本搭載了基於5nm工藝製程打造的麒麟9000，該SoC採用八核心設計，最高主頻可達3.13GHz，是目前在售的旗艦級手機SoC之一，特別是其GPU性能在智能手機當中屬於超一流水準。

在進行常規的性能測試環節中，華為P50 Pro（8GB+256GB）的表現十分出色，整體跑分成績超越了上一代機型。在安兔兔的跑分測試中，華為P50 Pro取得了76.1萬分的好成績，超越了主流Android手機得分水平；在3DMark的Wild Life測試中華為P50 Pro取得了6534分的成績；整體來講，華為P50 Pro的性能發揮可以滿足絕大部分的手機應用需求，超越了目前很多旗艦機型。

憑藉麒麟9000的強大性能和華為P50 Pro屏幕的120Hz高刷特性，華為P50 Pro有遊戲中具有極為流暢的表現，即使是在對於手機性能要求較高的高幀率模式下，華為P50 Pro仍然能夠保持穩定的畫面幀率。

還原真實觀感 原色雙影像單元

華為P50 Pro搭載了全新的華為影像系統，其硬件部分由原色雙影像單元組成，超級主攝單元包含有5000萬像素OIS主攝+4000萬像素黑白鏡頭+1300萬像素超廣角鏡頭，超級變焦單元則由6400萬像素潛望式長焦鏡頭和激光對焦傳感器組成。

在搭載有強大的影像硬件的同時，華為P50 Pro還擁有多項具有開創性的影像技術加持。華為P50 Pro還搭載有XD Fusion Pro原色引擎、XD Optics計算光學技術、XD Fusion Pro超級濾光系統等華為最新的影像技術，可以有效提升手機在拍攝時的成像質量。

例如XD Fusion Pro原色引擎通過採用新一代環境光譜採集系統，可以將色彩校準精細度至5倍，有效還原真實色彩；XD Fusion Pro超動態範圍技術則可以將動態範圍捕獲能力提升28%，記錄更多光影細節。

通過下方的樣張展示，可以看到華為P50 Pro的5000萬像素原色主攝擁有十分出色的成像質量，無論是在暗光還是明亮的室內的環境下，其均能帶來清晰、細節豐富且能夠還原肉眼所見的成像質量。

+ 2

華為P50 Pro的超廣角鏡頭和潛望式長焦鏡頭的成像質量也很出色，超廣角鏡頭在拍攝近距離物體時可以呈現出相當優秀的畫質表現，並且能夠有效抑制畫面邊緣畸變的產生。潛望式長焦鏡頭在3.5X變焦模式下的對焦和成像均十分迅速，同時也擁有良好的色彩表現。

同時華為P50 Pro還支持Leica色彩模式，其默認使用徠卡標準模式進行拍攝，用户可以通過選擇徠卡鮮豔和徠卡柔和模式來獲得「德味」十足的成像畫面。

緊湊設計 66W超級快充

華為P50 Pro採用了緊湊式的機身設計，重量為195g，厚度為8.5mm，相較於上一代機型有所減輕，並且華為P50全系列機身支持IP68級防塵抗水。

續航方面，華為P50 Pro搭載了4360mAh容量的手機電池，支持66W華為有線超級快充和50W華為無線超級快充以及無線反充，值得一提的是華為P50 Pro的包裝內並沒有包含原裝充電器。

相關圖輯：華為鴻蒙7款國產新品公開 內地網民：果粉別跪著站起來說話▼▼▼

+ 7

總結

在影像技術方面的突破式創新，為華為P50 Pro帶來了強大的影像記錄能力，通過這樣出色的影像實力使用華為P50 Pro可以以接近人眼觀感的色彩去記錄生活中的細節或者是創作出值得分享的內容。

目前華為P50 Pro提供曜金黑、雪域白、拂曉粉、可可茶金、漣漪雲波（毫秒級電致調光工藝）五種配色可供選擇，8GB+128GB版售價5988元人民幣（下同），8GB+256GB版售價6488元，8GB+512GB版售價7488元，新機將於8月12日開售。另外，華為P50 Pro還有12GB+512GB提供，曜金黑（典藏版）配色8488元，漣漪雲波（毫秒級電致調光工藝）7988元，9月開售。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】