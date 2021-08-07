中國官方不安全Apps｜Windows 軟件五花八門，雖然用途廣而方便，但往往潛藏著不同危機，尤其是大量打著「免費」旗號的中國製 Apps 更要提防，除了可能載有木馬病毒之外，一些擾人的彈窗（Pop-ups）廣告亦是網民埋怨的重點之一。



彈窗關不了

由於網絡生態使然，中國製 Windows 軟件絕大多數都會開放予用戶免費下載使用、再以廣告補貼盈利；然而經多年發展，這些軟件賣廣告的手法變得無所不用其極，其中彈出式廣告屬於最嚴重的問題之一，就連中國網民都怨聲載道。

日前中國消費者權益保護委員會（消保委）就發布消息指 2021 年 1 月至今，共接獲 3000 多宗有關軟件廣告彈窗的投訴，遂開始了有關 Windows PC 軟件的調查。

消保委在數個不同平台下載了 30 個 Windows 軟件，經過一輪測試之後，消保委官方就指名最少 11 個 Apps 「不安全」、存在嚴重彈窗問題，除了彈窗宣傳的內容可能帶有兒童不宜訊息，更有部份軟件強制要求、甚或誘騙用戶捆綁安裝其他 Apps，做法尤如木馬程序，相當霸道。

其中一款被指名的《360 安全瀏覽器》更在 15 分鐘內彈出 9 次廣告，非常擾人，圖中一開已經同時彈出了 3 個廣告（圖 中國消保委）

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外國網絡保安研究網站Check Point Research最近發現在Google Play商店中有10款應用程式含有惡意軟件，這些軟件聰明地繞過Google應用程式上架前的安全審查，因此連Google都未能及時發現。

這10款APP內含名為「Clast82」的病毒，除了能讓入侵者控制用戶的手機外，它的目標是偷取手機銀行的資料，從而盜取用戶的金錢。即睇邊10款Android應用程式有問題！

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由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

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