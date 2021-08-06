美斯（Lionel Messi）離開巴塞、過檔PSG巴黎聖日耳門、基亞利殊1億英鎊過檔曼城｜雖然受疫情影響，各歐洲球會都受到不少影響，但今季轉會窗仍有不少令人注目的大手交易、轉會發生。昨天最令人注目的當然是美斯離開巴塞以及基亞利殊（Jack Grealish）1億英鎊過檔曼城吧。記者翻查各球星的Instagram（IG）時，發現破億followers就只有3位球星，Top 20其中更有一些令人意想不到的球星在內！究竟球迷們熟悉的球星排位又多少？



美斯因為西甲公平薪酬架構問題，而不能續約巴塞頓成足壇大事件，全球過億fans關心他新一季究竟最後落戶哪一個球會。足球球星之間破億IG followers的球星只有三人，而美斯的粉絲人數高達2.42億，但都只排名第2位，究竟誰排第1？而剛剛以破英超轉會紀錄、1億英鎊過檔曼城的基亞利殊，人氣度又幾高？立刻細數IG Top 20的球星，以及今季5位傳聞／落實轉會的球星的IG粉絲數。

美斯（Lionel Messi）IG Followers高達2.42億，但仍輸給「那一位」。（香港01製圖）

基亞利殊（Jack Grealish）以破英超紀錄1億英鎊，由維拉轉會至曼城。（Instagram＠ jackgrealish）

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