數碼暴龍 Vital Bracelet 生命手環二代｜Bandai 上年度推出的新品種數碼暴龍機 － Vital Bracelet 生命手環雖然在設計方面引來劣評，然而銷量不錯，Bandai 似乎在近期將會宣布「添食」，並推出 Vital Bracelet 的新一代產品。

雖然 Bandai 方面要等到 7 月 31 日才正式公布新生命手環的產品細節，但其預告頁面卻意外地透露了大量驚喜內容。



版權資料訊息量爆炸、20 動漫作品登陸 Vital Bracelet？

在新產品預告頁面中，暫時可見「Vital Bracelet Series」的字眼，似乎 Bandai 未必一定會推出第二，反而可能以「系列」之名將 Vital Bracelet 的玩法擴展至其他 IP（圖 Bandai）

生命手環推出續作／新版本的預告消息在今晨（7月26日）公開，即時就在數碼暴龍圈子引起熱議，當大家的焦點放在新一代的手環之時其官方預告網頁原來另有玄機，只要在頁底位置點開版權合作資料，就可以見到一個前所未有詳細的列表，而很明顯這些版權擁有人並不止得數碼暴龍一個作品。

新 Vital Bracelet 之相關版權資料（圖 Bandai）

一般的數碼暴龍產品，版權資料就只會有與數碼暴龍／Digimon 相關的電視台或製作團隊，但新 Vital Bracelet 頁面所載的卻加入了更多其他作品的製作團隊，例如製作《超人 Ultraman》系列的圓谷、《幪面超人》系列的東映，更驚喜的甚至有《龍珠》……！？

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全民造星IV 參賽者 YouTuber 美女｜ViuTV 選秀真人騷《全民造星IV》今次打正旗號要組成新女團、招募全女班參賽者，早前更已經舉行了第一次面試，而在面試陣容中不乏一眾熟悉面孔，當中有5位更是在 YouTube 界赫赫有名的網絡女神。

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除了 ViuTV 有新節目，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

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