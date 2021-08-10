消費券買吸塵機｜消費券第一期派發後，很多家庭都可能會用來添置或替換新的家電。$2,000 電子消費券金額說多不算多，但要入手一件家電總算剛剛好。記者幫大家在市面上找來 7 款價格約 $2,000 的吸塵機，包括人氣的 Dyson﹑米家﹑BOSCH 等品牌。



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

Dyson V8 Fluffy 直立式吸塵機

約＄2,000 的吸塵機其實有不少好的選擇 ，就連深受很多家庭喜愛的 Dyson 都有兩款可能入手，Dyson V8 Fluffy 直立式吸塵機能持續40分鐘無哀減強效吸力，全機過濾系列可捕捉致敏原，同時排出潔淨空氣，CP值頗高。如果想參考更多消費券可入手的吸塵機推介，即點下圖放大睇：

👇👇$2000消費券可入手的吸塵機選擇👇👇

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👇👇消委會測試 13 款無線手提式吸塵機 從吸力﹑續航力等方便評分👇👇

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同場加映：消費券買蒸焗爐｜Panasonic/Sharp 5款$2000價位推介+消委會評分



消費券2000蚊蒸氣焗爐之選，Panasonic、Sharp、Toshiba、Rasonic等｜第一期消費券不少人都已經入手吧，想為家中添置健康的煮食廚具，蒸氣焗爐無疑是不錯的選擇。想找2000蚊左右蒸氣焗爐，Panasonic、Sharp、Toshiba、Rasonic等大牌子都有不錯的選擇。今次記者就為盤點多款約二千元的蒸氣焗爐外，還帶來早年消委會為市面上各大牌子的蒸氣焗爐評分，以及使用貼士。

👇👇即睇多款市價約二千蚊的蒸氣焗爐選擇👇👇

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$5000電子消費券／電子消費券｜$5000電子消費券計劃由支付寶 AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付 WeChat Pay HK，4間電子支付營運商協助推出，記者找來18間電器店，整合出各間店鋪接受的支付方法，提供大家參考。

👇👇18間電器店支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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