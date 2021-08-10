蘋果上周宣布將在iOS 15和iPadOS 15中加入保護兒童安全的新功能，包含iMessage安全功能、iCloud照片中兒童性侵犯內容的CSAM檢測，以及Siri和搜尋更新等。不過有許多人認為，這些功能會讓政府取得iPhone用戶手機內的隱私內容，其中也包含WhatsApp執行長Will Cathcart。



Cathcart表示，蘋果計畫採取更多措施對抗CSAM（兒童性侵犯內容），但採取的方法「給世界帶來了非常令人擔憂的事情」。Cathcart指出蘋果採取的方法並非專注於讓用戶更容易回報與他們共享的內容，而是構建了可以掃描手機上所有私人照片的軟體。

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Cathcart提到，蘋果的做法相當令人擔憂，也提出個令人擔憂的原因，其中包含用戶如何知道錯誤侵犯人們隱私的頻率、被駭客公司利用該軟體的方法時將會導致什麼嚴重後果，以及有人有心想利用此系統將會如何等。Cathcart也表示，WhatsApp不會在系統中採用類似的裝置。

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