MSI電腦節2021優惠｜會場限定最多激減$3000　10款電腦系列必睇

灣仔電腦節 2021 將在 8 月 20 日舉行，多個大型品牌亦會在電腦節參展，包括 MSI 微星科技。今次 MSI 在電腦節不只有電競系列產品，創意平台首選的創作者系列和高效能輕薄的商務系列也會在電腦節現身。不論是電競玩家，還是文書用家，到 MSI 展位也能找到適合機款。



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

香港電腦通訊節2021 將在 8 月 20 日至 8 月 23 日，在香港會議展覽中心 3B~3E 展覽廳舉行。電腦節當然會推出大大小小的折扣優惠，MSI 亦少不了獨家會埸限定優惠，最多勁減 $3,000。同時，只要入手 Sword 17 電競 Notebook，那可加碼獲得限量周邊禮品，想了解 MSI 電腦節 2021 有什麼焦點產品？即點下圖放大睇：

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2021 香港電腦通訊郵 HKCCF MSI 活動訊息：



時間：2021 年 8 月 20 日至 23 日

地點：香港會議展覽中心 3B~3E 展覽廳 1 館 E21~E24 和 L11~L14展位



香港電腦通訊節能找到激減價的散貨品，同時也能以折扣價入手旗艦級的全新電腦產品，加上今年有消費券的推動，消費意慾應更高漲，相信展埸大多參展商都支援部分消費券支持方式。手提電腦﹑電腦硬件﹑配件﹑路由器、耳機以至充電器及流動電池等等，都能在電腦節中找到。如正想入手電競或商務手提電腦的話，就可以去 MSI 展位探索一下，多達 9 個系列的手提電腦都將以折扣價出售，更不乏搭載第 11 代 Intel Core H 系列 CPU 和RTX 30 系列的 GPU 手提電腦。

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顯示卡即使稍為跌價，但仍有炒價，加上貨源不多仍是一卡難求，令不少玩家轉投電競 Notebook 懷抱，在消費券第一期派發的首日，電腦商場更人山人海。今次開箱的 MSI Sword 15 11UD，用上最新的 Intel 11 代 i5 CPU，搭配 RTX3050Ti GPU，與其他動輒過萬的電競筆電比，CP值非常高。對於入門至中階玩家，MSI Sword 15會否是出動消費券的好選擇呢？

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中國官方不安全Apps｜Windows 軟件五花八門，雖然用途廣而方便，但往往潛藏著不同危機，尤其是大量打著「免費」旗號的中國製 Apps 更要提防，除了可能載有木馬病毒之外，一些擾人的彈窗（Pop-ups）廣告亦是網民埋怨的重點之一。

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