小米 MIX 4 發布、首部屏下鏡頭手機｜小米在 8 月 10 日的晚上於北京舉行了新一年度的「演講會」，會上除了有小米 CEO 雷軍分享小米過往一年的秘辛，更順道帶來了幾件新品，而其中最為矚目的就是小米預告多時、加入屏下鏡頭設計的 MIX 4。



小米 MIX 4 首部屏下鏡頭手機、9 大賣點懶人包

屏下鏡頭技術已發展達年多時間，OPPO、vivo 甚至 Samsung 等廠商都先後預告過研發成果，但真正實裝量產的手機，小米 MIX 4 卻是第一部（「剛好」搶先在 Samsung 在明天發表新機之前）。

作為小米歷來最強的「概念機」系列新作，MIX 4 不單設計上相當精美，其硬件、功能上亦是目前 Android 機中數一數二，如果要數「頭啖湯」的話，MIX 4 可不只是市場上首部屏下鏡頭機種，就連內置的處理器都是市場上首見。

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＄6000有交易、香港用家有望入手？

小米 MIX 4 目前已經在國內市場開放預購，最平價的版本為 8GB RAM +128GB ROM 版本，索價 ¥4999 人民幣，而最貴的 12GB RAM + 512GB ROM 版本則為 ¥6299人民幣。

小米 MIX 4 的價格換算港幣即約＄6000以一部加入大量頂級規格的旗艦而言絕對稱得上廉價，但香港以至國際市場何時才有售，則有待小米官方作進一步發表。

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適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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